29 مليار دولار إنفاق الجماهير على تذاكر الأحداث الرياضية



مراد المصري (دبي)

كشفت إحصائية متخصصة أن إيرادات تذاكر الأحداث الرياضية العالمية ارتفعت بنسبة 60٪ تقريباً بين عامي 2017 و2022، من 17.3 مليار دولار إلى 27.2 مليار دولار في جميع أنحاء العالم، وأن الجماهير حول العالم ستنفق نحو 29 مليار دولار لشركاء تذاكر لمشاهدة الأحداث الرياضية مباشرة في الملاعب، منها 45٪ من الولايات المتحدة تحديداً، حيث تعتبر الجماهير هناك الأكثر إنفاقاً في العالم على شراء تذاكر حضور الأحداث الرياضية، وتشير التوقعات أن مقدار الإنفاق المتوقع لها لعام 2023، سيبلغ 13 مليار دولار أميركي.

ووفقاً للبيانات من موقع «سبورتس لينس» المتخصص في هذه الإحصائيات، فإن الجماهير في أميركا ما زالوا يفضلون مشاهدة الأحداث الرياضية في الملاعب، من كرة القدم وكرة السلة والبيسبول إلى الجولف والتنس والفورمولا-1 وسباقات ناسكار وغيرها من الألعاب الرياضية.

ويعتبر إنفاق الجماهير الأميركية مبلغ 13 مليار دولار على شراء تذاكر الأحداث الرياضية، الأعلى في العالم، بواقع مرتين ونصف أكثر من البريطانيين والصينين واليابانيين والكنديين مجتمعين، ويبلغ متوسط إنفاق الفرد على شراء التذاكر نحو 300 دولار سنوياً، وهو ثلاث مرات أعلى من المتوسط العالمي، وأن فرد من أصل كل ستة أفراد في الولايات المتحدة يقوم بشراء تذاكر الأحداث الرياضية.

تشير الإحصائيات المتخصصة أن سوق تذاكر الأحداث الرياضية العالمية يتوقع أن تنمو بنسبة 8٪ في العامين المقبلين، وأن تصل إلى 31.2 مليار دولار في عام 2025.