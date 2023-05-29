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«الأبيض الأولمبي» يواجه العراق والأردن في غرب آسيا

«الأبيض الأولمبي» يواجه العراق والأردن في غرب آسيا
29 مايو 2023 17:30

معتصم عبدالله (دبي)
وضعت قرعة النسخة الرابعة لبطولة غرب آسيا تحت 23 عاماً، والتي تستضيفها العراق خلال الفترة 12 إلى 20 يونو المقبل، منتخبنا الوطني الأولمبي ضمن المجموعة الأولى، التي ضمت جانبه منتخبي العراق «المستضيف»، والأردن.
وضمت بقية مجموعات البطولة حسب القرعة التي سُحبت اليوم بمقر اتحاد غرب آسيا بالأردن، إيران وسوريا وفلسطين في المجموعة الثانية، فيما ضمت الثالثة منتخبات لبنان، عمان، واليمن.
وتستضيف العاصمة العراقية بغداد مباريات مجموعتين في النسخة المرتقبة، إضافة إلى مباريات الدورين نصف النهائي والنهائي، فيما تقام مباريات المجموعة الأخيرة في مدينة كربلاء.
وبحسب نظام البطولة، يقام دور المجموعات من مرحلة واحدة، ليتأهل بطل كل مجموعة، إضافة إلى صاحب أفضل مركز ثاني إلى الدور قبل النهائي، الذي يقام بنظام خروج المغلوب، وصولاً إلى المباراة النهائية.
ويستعد «الأبيض الأولمبي» للمشاركة المرتقبة في غرب آسيا بإقامة معسكر إعدادي بالعاصمة المصرية القاهرة ينطلق في 30 مايو الجاري، ويستمر لنحو 10 أيام.
وتعد المشاركة في غرب آسيا محطة مهمة في برنامج إعداد «الأبيض الأولمبي» لخوض تصفيات كأس آسيا تحت 23 عاماً 2024 في قطر، والمقررة خلال الفترة من 4 إلى 12 سبتمبر المقبل، وكانت قرعة التصفيات وضعت منتخبنا ضمن المجموعة السابعة إلى جانب منتخبات الصين «المضيف»، الهند، والمالديف.
وتقام منافسات التصفيات الآسيوية بنظام الدوري المجزأ بالتجمع من جولة واحدة، وبحيث يتأهل للنهائيات صاحب المركز الأول في كل مجموعة إلى جانب أفضل أربعة منتخبات حاصلة على المركز الثاني، لتنضم إلى منتخب قطر المضيف.
وتشهد النهائيات مشاركة 16 منتخباً، حيث تجري المنافسات خلال الفترة من 15 أبريل ولغاية 3 مايو 2024.

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