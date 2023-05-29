الوصل بطل كأس ألعاب القوى

أبوظبي (الاتحاد)

توّج فريق الوصل بلقب كأس رئيس الدولة لألعاب القوى، وحصد نادي الشارقة لرياضة المرأة لقب مسابقة السيدات، في ختام فعاليات مهرجان كأس رئيس الدولة الذي نظمه اتحاد ألعاب القوى بالتعاون مع مجلس أبوظبي الرياضي، في استاد القوات المسلحة بأبوظبي.

وتضمنت فعاليات المهرجان بطولة كأس رئيس الدولة في المضمار والميدان منافسات العموم والشباب، للذكور والإناث، بالإضافة إلى بطولة كأس النخبة للأشبال والناشئين، بمشاركة نحو 350 لاعباً ولاعبة يمثلون 18 نادياً.

حضر المنافسات وتوّج الفائزين، اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي رئيس اتحاد الإمارات للفروسية والسباق، رئيس المنظمة الدولية للشرطة الجنائية «الإنتربول»، واللواء الدكتور محمد المر، رئيس اتحاد الإمارات لألعاب القوى، وطلال الهاشمي المدير التنفيذي لقطاع التطوير الرياضي في مجلس أبوظبي الرياضي، وفهد عبدالله بن جمعة نائب رئيس اتحاد ألعاب القوى، والدكتور حمدي عبد الرحيم مدير مركز التنمية الإقليمي لألعاب القوى، بالإضافة إلى أعضاء اتحاد ألعاب القوى.

وحقق الوصل 12 ميدالية (6 ذهبيات، 5 فضيات، برونزية)، وجمع الشارقة 11 ميدالية (4 ذهبيات، 3 فضيات، و4 برونزيات)، وحصد نادي الشارقة لرياضة المرأة 10 ميداليات (9 ذهبيات، فضية).

وظفر نادي النصر بلقب فئة الشباب بحصوله على 4 ميداليات (ذهبيتان، فضية، برونزية)، وجاء نادي أبوظبي وصيفاً برصيد 3 ميداليات (ذهبيتان، وبرونزية)، كما فاز النصر بلقب كأس النخبة لفئة الناشئين برصيد 6 ميداليات (5 ذهبيات، فضية).

وحقق حتا كأس النخبة لفئة الأشبال بنين برصيد 5 ميداليات (ذهبيتان، 3 فضيات)، وجاء النصر ثانياً برصيد 8 ميداليات (ذهبيتان، فضية، 5 برونزيات)، كما نال نادي أبوظبي لقب فئة الشابات برصيد 12 ميدالية (8 ذهبيات، 2 فضية، 2 برونزية)، واحتل فريق الشارقة لرياضة المرأة المركز الثاني برصيد 7 ميداليات (5 ذهبيات، فضية، برونزية).

وتفوق نادي أبوظبي في كأس النخبة لفئة الناشئات بحصوله على المركز الأول برصيد 7 ميداليات (4 ذهبيات، 3 فضيات)، وجاء نادي الشارقة لرياضة المرأة وصيفاً برصيد 3 ميداليات ذهبية.

كما هيمن نادي أبوظبي على كأس النخبة لفئة الأشبال بنات بحصوله على 10 ميداليات (9 ذهبيات، فضية).

وأشاد اللواء الدكتور محمد عبدالله المر، بالنجاح الفني والجماهيري لمهرجان كأس صاحب السمو رئيس الدولة، وتحطيم الأرقام السابقة في بعض الفئات التنافسية، بمشاركة 350 لاعباً ولاعبة، بما يعزز مسيرة تطوير اللعبة، والارتقاء بقدرات اللاعبين واللاعبات، وصولاً إلى المنظومة المتكاملة التي تستهدف المنتخبات الوطنية.

وتوجه المر بالشكر والتقدير إلى مجلس أبوظبي الرياضي على رعايته للبطولة وتعاونه المستمر مع أنشطة وبرامج الاتحاد، كما أشاد بحضور اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي، والدكتور حمدي عبدالرحيم لفعاليات الختام، مشيراً إلى الجهود الكبيرة التي تبذلها الأندية لدعم خطط وبرامج الاتحاد التطويرية.