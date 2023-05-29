سعيد بن حمدان يستقبل حتا بطل دوري «الأولى»

دبي (الاتحاد)

رفع الشيخ سعيد بن حمدان بن راشد آل مكتوم رئيس نادي حتا الرياضي، أسمى آيات الشكر والعرفان إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وإلى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، على الرعاية الأبوية والدعم اللا محدود، كما تقدم بالشكر إلى سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس دبي الرياضي على توفير سبل النجاح ودعم جهود نادي حتا، التي قادت الفريق للفوز بلقب دوري الدرجة الأولى وتأهله للمشاركة في دوري أدنوك للمحترفين، ليكون رابع أندية دبي، الذي يشارك في البطولة إلى جانب نادي شباب الأهلي بطل دوري المحترفين والنصر والوصل.

وأشاد الشيخ سعيد بن حمدان بن راشد آل مكتوم بجهود رئيس وأعضاء مجلس إدارة نادي حتا والجهازين الإداري والفني واللاعبين الذين قدموا أداء قوياً أهلهم للفوز باللقب في موسم صعب وتنافس كبير من جميع الأندية.

جاء ذلك خلال استقبال الشيخ سعيد بن حمدان بن راشد آل مكتوم لوفد النادي بقصر زعبيل، بحضور سعيد حارب أمين عام مجلس دبي الرياضي، وناصر أمان آل رحمة مساعد الأمين العام، حيث ترأس وفد النادي علي محمد عبيد البدواوي رئيس مجلس إدارة نادي حتّا وشركة حتا لكرة القدم، وضم أعضاء مجلس الإدارة والمدرب الوطني د. عبد الله مسفر واللاعبين وأعضاء الجهازين الإداري والفني.

والتقى الشيخ سعيد بن حمدان برئيس وأعضاء مجلس الإدارة، حيث استمع إلى خطط الإعداد للموسم المقبل ضمن دوري المحترفين، ووجه بالتعاون والتنسيق مع مجلس دبي الرياضي لتوفير الدعم للفريق، بما يدعم جهوده وخططه كي يكون طرفاً مؤثراً في البطولة ومواصلة التواجد فيها للمواسم المقبلة، كما أن عودة الفريق لدوري المحترفين يجب أن تكون مستمرة، ويجب العمل على توفير جميع العوامل التي تحقق هذا الهدف، كما وجه مجلس الإدارة بالاهتمام بقطاع الفئات السنية واستقطاب الموهوبين وتطويرهم.

كما التقى الشيخ سعيد بن حمدان بن راشد آل مكتوم مع المدرب واللاعبين وأعضاء الجهازين الإداري والفني وأشاد بجهودهم وبالأداء الذي قدموه، وطالبهم بتقديم أداء أقوى خلال الموسم المقبل، بما يتناسب مع قوة دوري أدنوك للمحترفين بما يضمن لهم البقاء بين الكبار، وأن يكونوا طرفاً أساسياً في معادلة المنافسة.