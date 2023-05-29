الوحدة يبحث عن «المدرب الجديد»

مصطفى الديب (أبوظبي)

أكد مصدر مسؤول بنادي الوحدة أن البحث لا يزال جارياً عن مدرب لقيادة فريق الكرة بالنادي، خلفاً للمدرب الهولندي أرنو، الذي انتهى عقده مع نهاية الموسم.

وكان الهولندي أرنو قد تولى المسؤولية بشكل مؤقت خلفاً للإسباني خمينيز، الذي تم الاستغناء عنه بسبب سوء النتائج والابتعاد عن المنافسة على درع الدوري بسبب الخسارة من العين.

واحتل «العنابي» المركز الثاني في ترتيب فرق دوري أدنوك للمحترفين، الذي توج بلقبه شباب الأهلي، وخرج الفريق من دون أي لقب هذا الموسم، بعد وداع كأس صاحب السمو رئيس الدولة، الذي فاز بلقبه الشارقة، وكذلك كأس مصرف أبوظبي الإسلامي، الذي توج به «الملك الشرقاوي» أيضاً.

وكان الفريق قد خسر نهائي كأس صاحب السمو رئيس الدولة «المؤجل» من الموسم الماضي، والذي أقيم في شهر فبرابر الماضي أمام الشارقة بمدينة العين، وانتهى اللقاء بفوز «الملك» بهدف نظيف.

وتعقد إدارة الفريق اجتماعاً مع شركة كرة القدم هذا الأسبوع للاتفاق على ترتيبات الموسم الجديد، لاسيما في ظل تأهل الفريق لنهائيات البطولة العربية، التي تستضيفها السعودية في الفترة من 20 يوليو وحتى الخامس من أغسطس المقبلين.

وانضم ممثل كرة الإمارات لفرق المجموعة الرابعة، التي تضم شباب بلوزداد الجزائري والرجاء المغربي.

ومن المتوقع أن يبدأ الوحدة فترة الإعداد بشكل مبكر هذا الموسم، حيث ستنطلق الفترة بالتجمع وخضوع اللاعبين للفحوصات الطبية، ثم السفر لمعسكر أوروبي قبل السفر إلى المملكة العربية السعودية للمشاركة في كأس الملك سلمان للأندية الأبطال.