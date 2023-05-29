دبا الفجيرة يجدد عقدي نبيل وعمر

فيصل النقبي (الفجيرة)

نجحت إدارة دبا الفجيرة في تجديد عقد اللاعبين عامر عمر وأحمد نبيل، وذلك إطار دعم الفريق في مشواره في دوري الدرجة الأولى الموسم المقبل.

وجاء تجديد التعاقد مع عامر عمر لمدة موسمين حتى 2025، فيما جددت عقد أحمد نبيل لمدة 3 أعوام، لينتهي عام 2026.

وتعمل الإدارة منذ هبوط الفريق لمصاف أندية الدرجة الأولى، إلى الإبقاء على أهم العناصر المهمة للفريق وجددت التعاقد مع المدرب الوطني حسن العبدولي، ومع المهاجم دي أوليفيرا، وفي طريقها نحو تجديد عقود كل اللاعبين الأساسيين، ويشكلون العمود الفقري للفريق.