لاعبو الشارقة يخاطبون كوزمين بـ «رسالة تجديد»!

علي معالي (دبي)

عندما وضع كوزمين مدرب فريق الشارقة الكرة في ملعب اللاعبين قبل المباراة الختامية للموسم الكروي، بلقاء العين في نهائي كأس مصرف أبوظبي الإسلامي، بأنه يريد معرفة ردة فعل اللاعبين بالنسبة لبقائه من عدمه، ترجمت العناصر التي شاركت في المباراة عن ذلك بمنتهى القوة، برغبتها في استمرار «القيصر» الروماني من خلال أداء متميز للغاية، والتزام كامل بما طلبه المدرب قبل المباراة، خاصة وأنه جلس في المدرجات تنفيذاً لعقوبة الطرد في مباراة الجزيرة في الدور قبل النهائي.

ولم يشعر كوزمين بالتعب أو الإرهاق كثيراً، وهو يقود الفريق من خارج الحدود، على الرغم من أنه عانى كثيراً في مباريات سابقة وهو داخل أرض الملعب، حيث وصلت رسالة اللاعبين إلى المدرب، وبقي أن يترجمها كوزمين إلى واقع ملموس من خلال التفاوض القائم بينه وبين إدارة النادي.

ويعتبر موسم 2022-2023 مميزاً للشارقة في أمور كثيرة، حيث لعب «الملك» 40 مباراة حقق الفوز خلالها في 25 مرة وتعادل 7 مرات، وخسر 25 مباراة، وسجل الفريق في الـ 40 مباراة 63 هدفاً، واهتزت شباكه بـ 33 هدفاً، وحقق 4 بطولات، 2 كأس رئيس الدولة، وكأس السوبر وكأس مصرف أبوظبي الإسلامي.

وما حققه فريق الشارقة هذا الموسم جعل خزينته تمتلئ بالألقاب، ليصل العدد إلى 21 بطولة في تاريخه وهي، 6 بطولات دوري، 10 ألقاب كأس صاحب السمو رئيس الدولة، و3 ألقاب كأس السوبر، ولقب لكأس مصرف أبوظبي الإسلامي، ولقب «الدوري المشترك».

وأظهر البوسني بيانيتش قدراته العالية في المباراة الأخيرة هذا الموسم، حيث كان تقييمه مميزاً (7.5) ولمس الكرة 54 مرة ونسبة تمريراته الناجحة أكثر من 87%، وصنع 4 فرص محققة للتسجيل، وقام بـ 15 تمريرة طويلة منها 14 تمريرة صحيحة.

وكان البرازيلي المقيم لوان بيريرا قد شارك في 65 دقيقة فقط في المباراة النهائية التي انتهت لصالح الملك 2-1، استطاع من خلالها أن يقدم فيها الكثير، وكان واحداً من أبرز لاعبي «الملك»، حيث حصل على أعلى تقييم في المباراة بدرجة 7.9 من 10، وسجل اللاعب هدف التعادل للفريق بكرة رأسية جميلة، وسدد 3 كرات على المرمى وكان المتسبب في ضربة الجزاء التي سجل منها الملك الهدف الثاني عن طريق كايو لوكاس، كما لمس بيريرا الكرة 28 مرة وكانت نسبة نجاح كراته العرضية 100%.

وكانت تعبيرات اللاعبين عقب النهائي الأخير في الموسم متنوعة ومختلفة، حيث قال البرازيلي الشاب جوستافو أليكس: «صنعنا التاريخ.. نحن الأبطال مرة أخرى».

والفوز الأخير الذي حققه الشارقة على العين، يحمل الرقم (6)، حيث سبق للفريقين أن لعبا معاً في النهائيات 7 مرات، فاز العين مرة واحدة في 2006، في حين كانت بقية النهائيات المختلفة للشارقة وهي: 1979، و1994، و1995، وفي 2023 حقق «الملك» 3 انتصارات في النهائي.