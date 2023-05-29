2336 دقيقة تمنح أزارو «الصدارة البرتقالية»

رضا سليم (دبي)

تصدر المغربي وليد أزارو مهاجم فريق عجمان، قائمة اللاعبين الأكثر مشاركة مع «البرتقالي» في بطولة دوري أدنوك للمحترفين في الموسم المنتهي، بعدما شارك في 2336 دقيقة خلال 26 مباراة، وسجل خلالها 12 هدفاً، يليه التونسي فراس بالعربي الذي شارك في 2288 دقيقة خلال 26 مباراة، والثالث في عدد دقائق المشاركة بلال يوسف لاعب الارتكاز الذي شارك في 2260 دقيقة، ثم علي مدن 2178 دقيقة في 25 مباراة، وسجل 6 أهداف.

وتصدر بلال يوسف قائمة اللاعبين الأكثر في التمريرات، حيث لعب 1428 تمريرة، يليه عصام فايز 1161 تمريرة، وفراس بالعربي 899 تمريرة، وعبدالله صالح مدافع الفريق 843 تمريرة، وعلى مستوى المراوغات الناجحة، جاء علي مدن في المقدمة وراوغ 40 مرة يليه بريستيج مبونجو 36 ثم فراس بالعربي 25 وعصام فايز 21 مراوغة ناجحة، فيما تصدر فراس بالعربي قائمة اللاعبين الأكثر تسديدا على المرمى برصيد 65 يليه وليد أزارو 53 ثم علي مدن 34 وبريستيج 22 تسديدة.

كان فريق عجمان قد سجل خلال موسم الدوري 41 هدفاً منها 12 هدفا للاعب وليد أزارو، متساوياً مع فراس بالعربي، ويليه بريستيج مبونجو 7 أهداف وعلي مدن 6 أهداف، وهدف واحد لكل من السلوفيني ميرال وعصام فايز، فيما كان الهدف الوحيد للاعبين المواطنين في الفريق عن طريق المدافع عبدالله صالح.

ويعد هذا الموسم هو الأنجح لفريق عجمان في تاريخ مشاركاته في دوري المحترفين ليس فقط، لأنه تقدم للمركز السادس في الترتيب بل أيضا لأنه سجل 44 نقطة هي الأولى في تاريخ ه وكان أعلى نقاط للفريق 37 نقطة في موسم 2018-2019، وكما سجل 41 هدفاً، وهو رقم قياسي أيضاً في مسيرة الفريق.