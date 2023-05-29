«العالمي» يترقب تقرير رونالدو

الرياض (د ب أ)

ذكر تقرير إخباري اليوم أن الجهاز الطبي في نادي النصر السعودي سيقوم اليوم بتسليم التقرير الخاص بالنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد الفريق الأول لكرة القدم، إثر تعرضه لإصابة خفيفة في العضلة الضامة. وكان رونالدو قد تعرض للإصابة خلال مباراة النصر أمام الاتفاق، التي انتهت بالتعادل 1-1، ضمن المرحلة التاسعة والعشرين قبل الأخيرة من دوري روشن السعودي.

وذكرت صحيفة «الرياضية» أن رونالدو (38 عاماً) طلب من مدرب الفريق تبديله خلال المباراة الأخيرة، وهو ما تم عند الدقيقة 84 بعد شعوره بآلام في العضلة الضامة أجبرته على الخروج من الملعب خشية تفاقمها.

وأوضحت مصادر أن إصابة النجم البرتغالي غير مقلقة، وستتضح الصورة اليوم بشأن إمكانية مشاركته في مباراة فريقه أمام الفتح، المقررة بعد غدٍ «الأربعاء» في المرحلة الثلاثين الأخيرة من الدوري.

وتبددت آمال النصر في المنافسة على لقب الدوري إثر تعادله في المباراة الماضية مع الاتفاق، حيث حسم الاتحاد تتويجه باللقب بالفوز على الفيحاء 3-0 في المرحلة قبل الأخيرة من الدوري.