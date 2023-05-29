الثلاثاء 30 مايو 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضي

«العالمي» يترقب تقرير رونالدو

«العالمي» يترقب تقرير رونالدو
29 مايو 2023 13:37

الرياض (د ب أ) 

أخبار ذات صلة
النصر يخوض ملحق «أبطال آسيا»
حجازي ينضم إلى «القادة التاريخيين» لـ «العميد»

ذكر تقرير إخباري اليوم أن الجهاز الطبي في نادي النصر السعودي سيقوم اليوم بتسليم التقرير الخاص بالنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد الفريق الأول لكرة القدم، إثر تعرضه لإصابة خفيفة في العضلة الضامة. وكان رونالدو قد تعرض للإصابة خلال مباراة النصر أمام الاتفاق، التي انتهت بالتعادل 1-1، ضمن المرحلة التاسعة والعشرين قبل الأخيرة من دوري روشن السعودي.
وذكرت صحيفة «الرياضية» أن رونالدو (38 عاماً) طلب من مدرب الفريق تبديله خلال المباراة الأخيرة، وهو ما تم عند الدقيقة 84 بعد شعوره بآلام في العضلة الضامة أجبرته على الخروج من الملعب خشية تفاقمها.
وأوضحت مصادر أن إصابة النجم البرتغالي غير مقلقة، وستتضح الصورة اليوم بشأن إمكانية مشاركته في مباراة فريقه أمام الفتح، المقررة بعد غدٍ «الأربعاء» في المرحلة الثلاثين الأخيرة من الدوري.
وتبددت آمال النصر في المنافسة على لقب الدوري إثر تعادله في المباراة الماضية مع الاتفاق، حيث حسم الاتحاد تتويجه باللقب بالفوز على الفيحاء 3-0 في المرحلة قبل الأخيرة من الدوري.

النصر
كريستيانو رونالدو
الدوري السعودي
آخر الأخبار
سلطان بن أحمد خلال الزيارة (وام)
الإمارات
سلطان بن أحمد يطلع على تصاميم طلبة جامعة الشارقة
اليوم 02:01
ولي عهد رأس الخيمة خلال اللقاء (وام)
الإمارات
محمد بن سعود يشيد بمشروع المدينة الآمنة
اليوم 02:01
«صحية الوطني» تناقش السلامة الغذائية
الإمارات
«صحية الوطني» تناقش السلامة الغذائية
اليوم 02:01
سعيد بن طحنون خلال تقديم التعازي (وام)
الإمارات
سعيد بن طحنون يعزي في وفاة حميد الشامسي
اليوم 02:01
«إكسبو أصحاب الهمم الدولي» أكتوبر المقبل
الإمارات
«إكسبو أصحاب الهمم الدولي» أكتوبر المقبل
اليوم 02:01
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©