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الاتحاد بطل كرة الهدف للمكفوفين

الاتحاد بطل كرة الهدف للمكفوفين
29 مايو 2023 13:45

دبي (الاتحاد)
فاز فريق الاتحاد بلقب بطولة الدولة لكرة الهدف للمكفوفين عقب فوزه على فريق الفرسان بنتيجة اثني عشر هدفاً مقابل خمسة أهداف، بينما أحرز فريق المجد المركز الثالث، وأعرب عادل الزمر رئيس جمعية المعاقين بصريا عن حرص إدارة الجمعية على إقامة البطولة منذ سنوات لتعزيز الجانب الرياضي لدى أصحاب الهمم من المكفوفين عبر الفرق التي تتشكّل من أعضاء الجمعيّة.
كما أوضح أن هناك دماء جديدة يتم ضخها للفرق المشاركة عبر الأسماء الجديدة التي تبرز عاماً بعد عام وهذا ما تحرص عليه إدارة الجمعية بجانب مصاحبة بعض الألعاب والبرامج الترفيهية التي تحفز الجمهور على حضور البطولة بشكل دائم.

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