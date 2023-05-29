«ظروف عائلية» تحرم سلة شباب الأهلي من «نيكولاس»



علي معالي (دبي)

يفتقد فريق شباب الأهلي لكرة السلة لخدمات المحترف الأميركي نيكولاس مينراث في بطولة دوري سوبر غرب آسيا التي يستضيفها النادي على صالته في دبي خلال الفترة من 9 حتى 18 يونيو المقبل، وذلك لظروف خاصة حرمت اللاعب من عدم التواجد ضمن صفوف الفرسان في هذه البطولة المهمة التي تقام لأول مرة بنظامها الجديد، بمشاركة 8 فرق، بعد التعديلات التي أجراها الاتحادان الدولي والآسيوي على نظام بطولاته.

ويعتبر نيكولاس (35 عاماً)، أفضل لاعب وهداف الخليج (284 نقطة)، بشكل عام خلال التصفيات التي شارك فيها شباب الأهلي، وكانت له العديد من الألقاب التي حصل عليها حتى من جانب موقع الاتحاد الدولي الذي أطلق عليه «الرجل الضخم والماهر»، و«العملاق»، وقد سافر اللاعب بالفعل عائداً إلى الولايات المتحدة الأميركية، وحاولت إدارة النادي إقناع اللاعب بالاستمرار والبقاء والتواجد في هذا المحفل القاري المهم، لكن ظروف اللاعب القهرية حالت دون ذلك، وتبحث إدارة اللعبة عن البديل المناسب في سباق مع الزمن نظراً لقصر المدة المتبقية على انطلاق سوبر غرب آسيا.

وكان نيكولاس قد حقق العديد من الألقاب مع شباب الأهلي منذ انضمامه لصفوف الفريق منذ الموسم الماضي، وصلت إلى 5 ألقاب منها 3 بطولات في الموسم الماضي، وهي التي شارك فيها بالفعل وهي الدوري، وكأس صاحب السمو رئيس الدولة، وكأس صاحب السمو نائب رئيس الدولة، وفي الموسم الحالي المنتهي منذ أيام قليلة توج بلقبي الدوري وكأس صاحب السمو رئيس الدولة، من أصل 3 بطولات جرت هذا الموسم، حيث ذهبت بطولة كأس الاتحاد إلى فريق الشارقة، في حين لم تقم كأس صاحب السمو نائب رئيس الدولة والتي تم تأجيلها لتكون افتتاحية الموسم المقبل.

وأظهر اللاعب خلال فترة تواجده الالتزام الكبير واحترام المباريات والتدريبات وتعامل باحترافية عالية مع كل الأمور وترك بصمة إيجابية للغاية، وعبر نيكولاس عن سعادته بالفترة التي قضاها بين جدران شباب الأهلي، مشيداً بما رآه من قدرات عالية للاعبين واحترافية مميزة في التعامل معه من جانب إدارة الأهلي، وأنه لولا ظروفه العائلية لما ترك «بيت الفرسان».

قال نيكولاس عقب التأهل لـ «فاينال 8»:«أنا فخور للغاية باللاعبين، ولكن هذا ليس جديداً بالنسبة لنا، ولقد تعاملنا مع نفس الأمر الموسم الماضي، حيث تمكن فريقي من النجاح والفوز ببطولة صعبة في الدوري مع الكثير من الإصابات، ولدينا رجال صعدوا ونفذوا ذلك بمنتهى القوة والاحترافية».