لارازبال يحصد لقباً ثانياً في «سباق الجولف إلى دبي»



دبي (الاتحاد)

واصل الإسباني بابلو لارازبال تألقه في جولة دي بي ورلد التي تقام تحت شعار «السباق إلى دبي»، بعدما حصد لقبه الثاني هذا الموسم في ظرف شهر واحد، بفوزه بلقب بطولة هولندا المفتوحة «كيه إل أم»، ليخطو بقوة نحو المركز الثامن في ترتيب الجولة الأسبوعي العالمي الصادر أمس، ويعزز من فرصته للمنافسة على لقب الترتيب العام.

كان الإسباني قد توج بلقب بطولة كوريا الجنوبية المفتوحة نهاية أبريل الماضي، ليأتي فوزه هذه المرة بلقب البطولة الهولندية بعدما أنهى المنافسات برصيد 13 ضربة تحت المعدل، ليحصد 460 نقطة رفع بها إجمالي رصيده إلى 1,178 نقطة هذا الموسم، وتقدم 10 مراكز ليصبح في المركز الثامن في ترتيب «السباق إلى دبي» للجولة التي تقام بالشراكة مع رولكس بدعم من دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، ويضم الموسم الحالي 43 بطولة حول العالم.

ويقدم ابن مدينة برشلونة، وعاشق فريق الكرة الكتالوني، موسماً استثنائياً بالفوز بلقبين في ظرف شهر واحد، وهو الذي كان قد حقق 7 ألقاب طوال مسيرته التي شارك خلالها في 409 بطولات، ومع كسبه الجائزة المالية التي تتجاوز 313 ألف يورو بعد التتويج باللقب الهولندي، أصبح إجمالي الجوائز المالية الذي حققه خلال مسيرته 11,876 مليون يورو.

وجاء في المركز الثاني في البطولة الهولندية الإسباني أدريان أوتايجو برصيد 11 ضربة تحت المعدل، ليحقق 305 نقاط، ويتقدم 16 خطوة ليصبح بالمركز 14 في ترتيب «السباق إلى دبي» برصيد 823 نقطة.

وكان الدنماركي راسموس هوجارد، أكبر المستفيدين من حصوله على المركز الثالث في البطولة برصيد 10 ضربات تحت المعدل، ليحقق 278 نقطة، ويتقدم 37 مركزاً دفعة واحدة ليصبح بالمركز 47 في ترتيب «السباق إلى دبي»، ويحيي فرصته بالتواجد ضمن القائمة الحصرية في البطولة الختامية للموسم في دبي، إذ يتأهل أفضل 50 لاعباً بحسب تصنيف الموسم لـ «السباق إلى دبي» إلى بطولة جولة دي بي ورلد، التي ستقام في نادي عقارات جميرا للجولف في دبي خلال الفترة من 16 إلى 19 نوفمبر المقبل، بجوائز مالية تبلغ 10 ملايين دولار.

وسبق أن انطلق الموسم الحالي لجولة دي بي ورلد من دولة الإمارات، مع إقامة أربع بطولات في الإمارات مطلع العام الجاري، وهي بطولات «هيرو كاب» في نادي أبوظبي للجولف، وبطولة أبوظبي إتش إس بي سي للجولف في نادي ياس لينكس، وبطولة هيرو دبي ديزرت كلاسيك في نادي الإمارات للجولف، وبطولة رأس الخيمة في نادي الحمرا للجولف.