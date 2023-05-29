المصنفون الأوائل يتعثرون في «دولية دبي للشطرنج»



رضا سليم (دبي)

شهدت الجولة الثانية من بطولة دبي المفتوحة للشطرنج التي ينظمها نادي دبي للشطرنج والثقافة، إثارة كبيرة ومفاجآت من العيار الثقيل، خاصة نتائج المصنفين الأوائل في البطولة، حيث خسر المصنف الثاني الأميركي هانس نيمان أمام الأذربيجاني فوجار أسدلي، وسقط المصنف الأول الصيني يو يانجي في فخ التعادل في لقائه مع النرويجي إيفجيني رومانوف، كما تعادل المصنف الثالث الهندي أرجون إريجايسي مع المخضرم الجورجي ميخائيل مخدليشفيلي.

وفي بقية مباريات الجولة، تمكن المصنفون الأوائل من التفوق على منافسيهم الأقل تصنيفاً، حيث تغلب الإيراني محمد أمين طبطبائي على الجورجي نيكولوزي كاشارافا، وفاز الروسي ماكسيم ماتلاكوف بطل نسخة 2019 على الأذربيجاني مصراط الدين اسكندروف، وفاز الأوزبكي جافوخير سينداروف على الهندي لاليت بابو.

في الوقت الذي نجح سالم عبد الرحمن لاعب منتخبنا الوطني ونادي الشارقة الثقافي للشطرنج في تحقيق فوزه الأول بالبطولة على حساب الأرميني أمين أوهانيان، وتعادل المصري أدهم فوزي مع الهندي هارشا باراكوتي، وفاز المصري عبدالرحمن هشام على عمران الحوسني لاعب منتخبنا الوطني ونادي أبوظبي للشطرنج والألعاب الذهنية.

وفي بطولة الفئة الثانية المفتوحة، تمكن عمار السدراني لاعب منتخبنا الوطني ونادي الفجيرة للشطرنج من قلب الطاولة في لقائه على الطاولة الأولى مع السوري رامي طلب، واستغل خطأ فادحاً من منافسه في النهايات ليحسم نقطة المباراة لصالحه. وتعادل الروسي تيموفي بيريفيرزيف مع المصنف الثاني الروماني ستيفان ايميليان بريساكارو، وتغلب المصري رامز سمير على المصنف السادس السوري آرام آدم.

وفي نتائج اللاعبين المواطنين، فاز سالم عبدالرحيم على المصري ديفيد جورج وفاز أحمد فريد على العماني مسلم العامري، وتعادل سعيد نامي مع الإندونيسية إيفي ليندياواتي، وتعادلت مريم عيسى مع الفلبيني دانديل فيرنانديز.

ويدير مباريات البطولة طاقم تحكيمي برئاسة الحكم والمحاضر الدولي مهدي عبدالرحيم، ويعاونه الدولي جمال قاسم والدولي محمد عبدالله، وحكم الاتحاد الدولي سلمان الطاهر وحكم الاتحاد الدولي ماجد العبدولي، وحكم الاتحاد الدولي العماني أحمد الخروصي والحكم المحلي حمد الشيزاوي. والحكم المحلي سيد العطار.

من ناحية أخرى، رفعت اللجنة المنظمة قيمة جوائز البطولات إلى 52 ألف دولار للمراكز من الأول إلى العاشر في كل فئة، ويبلغ مجموع جوائز فئة الأساتذة 39.500 ألف دولار، منها جائزة المركز الأول 12.000 دولار، بالإضافة لكأس البطولة، فيما يبلغ مجموع جوائز الفئة الثانية 12.500 ألف دولار، منها جائزة المركز الأول في الفئة الثانية والتي تبلغ ألفي دولار. كما تم تخصيص جوائز خاصة لأفضل النتائج في الفئات التصنيفية في الفئتين.