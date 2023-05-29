«فتى بوندي المدلل» باقٍ في باريس!

أنور إبراهيم (القاهرة)

بعد أن حصل النجم الشاب كيليان مبابي، جناح باريس سان جيرمان على لقب أفضل لاعب في الدوري الفرنسي، للموسم الرابع على التوالي، ظهرت عليه علامات السعادة وفتح قلبه بالحديث إلى الصحفيين بهذه المناسبة، وكان أهم سؤال تلقاه هو: ماذا عن مستقبلك؟ فأجاب: لدي عقد مع سان جيرمان وأنا سعيد هنا وسأكون موجوداً الموسم المقبل، وأتمنى أن يكون موسماً رائعاً.

ورداً على سؤال بشأن إمكانية رحيله قبل انتهاء عقده مع الباريسي، نفى «فتى بوندي المدلل» ذلك.

ويمتد عقد مبابي حتى 2025، غير أن السنة الأخيرة «اختيارية»، ويمكنه أن يقرر عدم البقاء حتى هذا التاريخ ويرحل في صيف 2024، ووقتها يكون حراً في اللعب لأي نادٍ آخر، ولكن من الآن وحتى هذا التاريخ سيسعى بالتأكيد لتحطيم المزيد من الأرقام القياسية الفردية مع باريس.

ولم يتحدث مبابي بتفصيل أكثر عن السنة الاختيارية في عقده، وما إذا كان سيفعّلها أم يفضل الرحيل.

وأعرب مبابي عن سعادته وفخره الشديد لأنه وضع بصمته وحفر اسمه في تاريخ بلاده.

وعلق قائلاً: هذا شيء استثنائي، وهو ما أردته تماماً، ولا يشغل فكري سوى تحقيق النجاح بأسرع ما يمكن، والآن أنجزت مهمتي هذا الموسم بالفوز بالدوري وبلقب أفضل لاعب، وهذا أمر يدعو للفخر الشديد.

وذكرت مصادر صحفية فرنسية وإسبانية أن أحداً لا يمكن أن يعرف ما يدور بعقل مبابي على وجه التحديد، وهل ينوي فعلاً الاستمرار مع سان جيرمان حتى نهاية عقده بعد السنة الاختيارية أم سيكتفي بمدة العقد الأصلية التي تنتهي في صيف 2024، ليكون متاحاً بعد ذلك للرحيل إلى النادي الذي يعشقه ريال مدريد الإسباني، وخاصة في ظل حديث الصحف والمواقع الإسبانية عن احتمالات وجود اتفاق بينه وبين فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد، على استمراره في باريس حتى صيف 2024، ثم الرحيل إلى «الميرينجي» مجاناً في بداية موسم 2025.