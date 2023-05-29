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«الجودو» يطلع على خطه إعداد المنتخب حتى «باريس 2024»

«الجودو» يطلع على خطه إعداد المنتخب حتى «باريس 2024»
29 مايو 2023 10:47

أبوظبي (الاتحاد)
عقد مجلس إدارة اتحاد الجودو اجتماعاً مهماً له عبر تقنية الاتصال المرئي برئاسة محمد بن ثعلوب الدرعي، وبمشاركة كافة الأعضاء الذين تم تكليفهم بقرار من معالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي وزير التربية والتعليم رئيس الهيئة العامة للرياضة، والذي ضم كوكبة من الكوادر الرياضية الشبابية والنسائية، بما يواكب توجهات وطموحات المرحلة المقبلة، التي تعتمد على الكفاءات من أجل تحقيق الإنجازات.
وفي بداية الجلسة، قبل مجلس الإدارة اعتذار عضو المجلس لاعب الجودو السابق سلطان الكتبي، بعد أن تم اختياره في عضوية اتحاد المصارعة بما يخدم رياضة الإمارات.
وتم خلال الاجتماع توزيع الحقائب الإدارية للمجلس الجديد، والتي شملت اختيار ناصر خليفة البدور نائباً لرئيس مجلس الإدارة، وناصر محمد التميمي أميناً للسر العام، ومحمد جاسم السجواني أميناً مساعداً، وفاطمة سيد الهاشمي رئيسة للجنة النسائية، والحكم الدولي أحمد سليمان البلوشي رئيساً للجنة الحكام واللجنة الفنية، وعيسى موسي بن هويدن رئيساً للجنة الأندية ومراكز الجودو بالمنطقتين الشرقية والشمالية، واللاعب السابق علي محمد اليماحي عضواً بالمجلس وممثلاً عن فئة الشباب، مساعداً لرئيس اللجنة الفنية، فيما تم الترحيب بالعضو الجديد سلطان الظاهري بعد أن تمت مخاطبة الجهات المعنية ليحل بدلاً من سلطان الكتبي.
واستعرض المجلس التقارير الإدارية والفنية وسير العمل في المقر الجديد للاتحاد في منطقة شرق بني ياس، والتي يأمل الاتحاد أن يُحدث نقله كبيرة في مسيرة الجودو الإماراتي على المستويين الإداري والفني والمجتمعي، ليصب ذلك في مصلحة المنتخبات الوطنية لمختلف الفئات.
كما اطلع المجلس على التقارير الفنية ومشاركات المنتخبات الوطنية للجودو في مختلف المناسبات، خاصة المنتخب الأول للجودو وسير برنامج إعداده حتى نهاية 2023، وبرنامج التحضير حتى أولمبياد باريس 2024.

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واختتم المجلس جلسته بالاطلاع على تشكيل لجنة بطولة أبوظبي جراند سلام للجودو 2023، وبطولة العالم للجودو في أكتوبر المقبل، وثمن جهود الهيئة العامة للرياضة واتحاد الرياضة المدرسية بميلاد مراكز الجودو الجديدة في صالة النهيانية في مدينة العين، ومركز المزهر في دبي، ومركز القرائن 2 في الشارقة، ومركز سيف اليعربي والسدرة في كلباء.

اتحاد الجودو
محمد بن ثعلوب الدرعي
أولمبياد باريس 2024
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