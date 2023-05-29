فرنسا تهدي تونس بطاقة التأهل في مونديال الشباب

بوينس آيرس (د ب أ)

أهدى المنتخب الفرنسي، نظيره التونسي بطاقة التأهل إلى دور الستة عشر ببطولة كأس العالم لكرة القدم للشباب (تحت 20 عاماً)، بعدما تغلب على منتخب الهندوراس 3-1 في ختام الجولة الثالثة الأخيرة من مباريات دور المجموعات.

وتلقى المنتخب الفرنسي صدمة مبكرة، بطرد لاعبه عثمان كامارا في الدقيقة 13، ثم تقدم منتخب هندوراس بهدف للاعب أودين راموس في الدقيقة 15، لكن المنتخب الفرنسي قلب موازين المباراة وحسمها لصالحه بثلاثة أهداف سجلها آلان فيرجينيوس «هدفان» وفيليكس انزوانجو في الدقائق 41 و60 و77.

وانتهت المباراة الأخرى في المجموعة السادسة بتعادل منتخب كوريا الجنوبية مع منتخب جامبيا المتصدر، سلبياً.

ورفع منتخب جامبيا رصيده إلى سبع نقاط في الصدارة ويليه منتخب كوريا الجنوبية في المركز الثاني برصيد خمس نقاط.

أما المنتخب الفرنسي، فقد احتل المركز الثالث برصيد ثلاث نقاط، متساوياً في ذلك مع المنتخب التونسي صاحب المركز الثالث في المجموعة الخامسة، وتأهل المنتخب التونسي بذلك إلى دور الستة عشر ضمن أفضل أربعة منتخبات أحرزت المركز الثالث في المجموعات الست، حيث تفوق على نظيره الفرنسي بفارق الأهداف الإجمالي.

فقد سجل المنتخب التونسي ثلاثة أهداف وتلقت شباكه هدفين في مبارياته الثلاث في المجموعة الخامسة، بينما سجل المنتخب الفرنسي خمسة أهداف وتلقى في شباكه خمسة أهداف أيضاً في مبارياته الثلاث بالمجموعة السادسة.

ولحق المنتخب التونسي بذلك بمنتخبات نيوزيلندا وسلوفاكيا ونيجيريا المتأهلة كأفضل منتخبات فازت بالمركز الثالث، وسيلتقي المنتخب التونسي في دور الستة عشر مع نظيره البرازيلي المتأهل من صدارة المجموعة الرابعة.