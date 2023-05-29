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سباليتي يطالب نابولي بـ «سنة إجازة»!

سباليتي يطالب نابولي بـ «سنة إجازة»!
29 مايو 2023 10:00

روما (أ ف ب)
قال أوريليو دي لورنتيس، مالك نابولي بطل الدوري الإيطالي لكرة القدم خلال برنامج تلفزيوني أن مدرب الفريق سباليتي طالب بـ «سنة إجازة»، مشدداً على امكانية رحيل المدير الفني الإيطالي.
وأكد دي لورنتيس المنتج السينمائي الذي استحوذ على النادي الجنوبي عام 2004 وانتشله من الإفلاس متسائلاً عن احتمال رحيل مدربه خلال برنامج على قناة «راي 3»: «سباليتي رجل حر، عندما يأتي إليك أحدهم ويقول لك، لقد بذلت قصارى جهدي، انتهت مرحلة من حياتي، لديّ عقد معك ولكني أفضل سنة إجازة، ماذا تفعل؟ هل تعارض ذلك؟».
وأضاف دي لورنتيس (74 عاماً) الذي يبدو أنه يؤيد رحيل سباليتي، بعدما قاد نابولي إلى لقبه الثالث في تاريخه: «لقد بذل قصارى جهده، وأشكره، والآن من الجيد أن يستمر في فعل ما يريد القيام به».
من ناحيته، لم يؤكد سباليتي الذي بات في سن الـ 64 عاماً أكبر مدرب يحرز لقب الدوري الإيطالي أبداً رغبته في الرحيل رسمياً، مشيراً إلى أن النادي سيصدر بياناً بهذه المسألة في نهاية الموسم.
وفاز نابولي بالـ «سكوديتو» الثالث في تاريخه والأول بعد حقبة رائعة مع الأرجنتيني الأسطوري دييجو مارادونا حصد فيها اللقب مرتين في 1987 و1990.

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