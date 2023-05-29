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الرياضي

«3 نجوم» ضحية «السيدة العجوز»!

«3 نجوم» ضحية «السيدة العجوز»!
29 مايو 2023 09:50

أنور إبراهيم (القاهرة)
مع اقتراب الدوري الإيطالي «الكالشيو» من نهايته، أصبح في حكم المؤكد رحيل 3 لاعبين مميزين عن صفوف يوفنتوس، هم، متوسط الميدان الفرنسي أدريان رابيو، والجناح الأرجنتيني أنخيل دي ماريا، ومواطنه لياندرو باريديس، في إطار حملة تجديد الدماء و«غربلة» الهيكل الأساسي للفريق خلال «الميركاتو» الصيفي القادم، كما أن هناك اتجاهاً قوياً للتخلص من ماسيمليانو أليجري المدير الفني، بعد الموسم المتواضع الذي قدمه مع الفريق.
وكشفت مصادر صحفية إيطالية عديدة النقاب عن أن المشروع الرياضي الجديد لـ «البيانكونيري» لن يضم هؤلاء اللاعبين الثلاثة، إذ إن رابيو ينتهي عقده في يونيو المقبل وكذلك دي ماريا، بينما تنتهي إعارة باريديس القادم من باريس سان جيرمان هذا الصيف أيضاً، لأن الإعارة لا تتضمن خياراً بالبقاء لموسم آخر.
والوحيد من هؤلاء الثلاثة، الذي يأمل «اليوفي» في تمديد عقده هو رابيو «28 عاماً» الذي أبلى بلاءً حسناً هذا الموسم «46 مباراة في مختلف المسابقات و11هدفاً وصناعة 6 أهداف أخرى»، غير أن هذا النجم الفرنسي يرغب في خوض تحدٍ جديد في بطولة دوري أخرى.
واعترفت إدارة «السيدة العجوز» بأنها لم تجر منذ أسابيع عديدة أي اتصال مع فيرونيك والدة رابيو ووكيلة أعماله في نفس الوقت.
وذكرت شبكة «سكاي إيطاليا» أن بطولة الدوري المقصودة هي «البريميرليج» وتحديداً مانشستر يونايتد، الذي يسعى في طلب هذا الفرنسي، نظراً لأن الهولندي إيريك تين هاج أبدى إعجابه به.
وكانت هناك اتصالات ومفاوضات في الصيف الماضي بين اللاعب واليونايتد من أجل التوصل إلى اتفاق، إلا أنها لم تثمر عن شيء.
وهناك احتمال آخر، هو أن ينتقل رابيو إلى بايرن ميونيخ، إذ إن «البافاري» يبحث عن لاعب وسط «رقم 6»، غير أن إقالة حسن صالح حميديتش المدير الرياضي للبايرن بعد حصول الفريق على بطولة الدوري للموسم 11 على التوالي، قد تؤدي إلى فتور الحديث مجدداً عن رابيو.
أما أنخيل دي ماريا «35 عاماً» فقد تعاقد مع يوفنتوس على موسم واحد فقط، ولا يوجد بند يسمح بتمديد عقده موسماً آخر، وهذا الأمر لا يزعج «السيدة العجوز» ولا اللاعب الذي يدرس إمكانية البقاء في إحدى الدوريات الأوروبية أو شد الرحال إلى الدوري السعودي، ويعطي دي ماريا الأولوية حالياً لأسرته، وتحديد مستقبله يتوقف على ترحيب وسعادة وموافقة زوجته وأولاده.
والنجم الثالث لياندرو باريديس «28 عاماً»، من المحتمل أن يعود لاستكمال عقده مع سان جيرمان حتى صيف 2024، وإن كان باريس يفضل إعارته مجدداً نظراً لراتبه الكبير «7 ملايين يورو».
وكان هذا الأرجنتيني أعير لليوفي في 31 أغسطس 2022، ولا يفكر النادي الإيطالي في تفعيل خيار شرائه، لأنه لم يجده على مستوى طموحات الفريق، بل أن مسؤولي «البيانكونيري» ندموا فيما يبدو على استعارته، والتفريط في نجمهم الشاب الصاعد الواعد نيكولو روفيللا، الذي تمت إعارته لفريق مونزا طوال هذا الموسم.
وفيما يتعلق ببديل ماسيمليانو أليجري المدير الفني الحالي، هناك عدد غير قليل من الأسماء المرشحة، أبرزها أنطونيو كونتي «بلا عمل حالياً» ولوسيانو سباليتي، الذي قاد نابولي للفوز بالدوري الإيطالي هذا الموسم، وروبرتو دي زيربي الذي قدم موسماً رائعاً مع برايتون الإنجليزي وتياجو موتا مدرب بولونيا، والبرتغالي سيرجيو كونسيساو مدرب بورتو، وآخرين.
 

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