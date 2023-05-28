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شباب الأهلي والشارقة يتوجان بألقاب كأس رئيس الدولة للكاراتيه

شباب الأهلي والشارقة يتوجان بألقاب كأس رئيس الدولة للكاراتيه
29 مايو 2023 01:25

الشارقة (وام)

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تقاسم شباب الأهلي والشارقة ألقاب بطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة للكاراتيه، ضمن منافسات «الكاتا والكوميتيه» جماعي فرق للسيدات والرجال.
أقيمت البطولة على صالة نادي الشارقة فرع الحزانة، بمشاركة 70 لاعباً ولاعبة، في ختام الموسم الحالي لاتحاد الكاراتيه.
وتشارك الناديان في الحصول على درع التفوق العام الممنوح من اتحاد اللعبة، للأندية الأكثر تتويجاً بألقاب الموسم لكافة المراحل السنية، حيث أحرز شباب الأهلي الدرع عن فئات «الفتيات والناشئات والآنسات والسيدات»، فيما فاز الشارقة بالدرع عن فئات «الأشبال والناشئين والشباب والرجال».
وحصل شباب الأهلي على المركز الأول على صعيد الأجهزة الفنية المميزة طوال الموسم، فيما حل الشارقة في المركز الثاني، وجاء الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس في المركز الثالث.
وعقب نهاية منافسات البطولة، توج اللواء «م» ناصر عبدالرزاق الرزوقي، رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي نائب رئيس الاتحاد الدولي للكاراتيه أبطال وبطلات الكأس ودرع التفوق العام والمميزين من الأجهزة الفنية للأندية طوال الموسم.

شباب الأهلي
الشارقة
كأس رئيس الدولة للكاراتيه
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