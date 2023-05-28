خليفة سليمان يعتذر عن عدم الاستمرار مع «الفرسان»

دبي (الاتحاد)

أكد خليفة سعيد سليمان أن فوز شباب الأهلي بلقب «دوري أدنوك للمحترفين»، يدفع نحو الانتقال إلى مرحلة جديدة في النادي، يقودها مجلس إدارة وفريق عمل جديدين، يعززان من طموحات النادي، ومكتسبات المرحلة القادمة.

كما أشاد بالدور الفعّال والجهود الكبيرة التي يبذلها مجلس دبي الرياضي، في الإشراف على المؤسسات الرياضية ودعمه المستمر للأندية، وأكد أن مجلس دبي الرياضي لن يتوانى في رفد شباب الأهلي بالقيادات الرياضية عالية الكفاءة التي ستبدأ مع النادي مرحلة جديدة، ولتكمل مسيرة الإنجازات.

وتوجه خليفة سليمان إلى مجلس الإدارة وجميع منتسبي النادي بالشكر على جهودهم، متمنياً لهم كل التوفيق والنجاح.