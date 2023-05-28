«الشارقة للدفاع عن النفس» بطل «تحدي الجو جيتسو»

أبوظبي (الاتحاد)

اختتمت منافسات بطولة التحدي للجو جيتسو، التي أقيمت على مدار ثلاثة أيام في «مبادلة أرينا»، وسط حضورٍ جماهيري كبير من جموع الأسر والعائلات، الذين توافدوا من مختلف إمارات الدولة، لمؤازرة أبنائهم وتشجيعهم على الفوز.

حضر المنافسات عبد المنعم الهاشمي رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي، النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي للجو جيتسو، وعبد الله عبد العالي الحميدان الأمين العام لمؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، ومحمد سالم الظاهري نائب رئيس اتحاد الجوجيتسو، وسعيد علي الغفلي مدير دائرة الخدمات المساندة لدى مؤسسة التنمية الأسرية، ومنصور الظاهري عضو مجلس إدارة اتحاد الجوجيتسو، وفهد علي الشامسي الأمين العام للاتحاد، وطارق بدران مدير إدارة الاستثمار، والدكتور إبراهيم حسن الزعابي مدير إدارة المشاريع والبرامج لدى مؤسسة زايد للأعمال الخيرية والإنسانية، وأحمد سالم العزيزي المدير التنفيذي لقطاع طلبات الدعم في هيئة أبوظبي للدعم الاجتماعي، وسهيلة الرميثي مدير قطاع خدمات أصحاب العمل والمؤمن عليهم في صندوق أبوظبي للتقاعد، وعدد من مسؤولي الاتحاد وممثلي الأندية والأكاديميات والجهات الداعمة والشريكة.

وفي ختام منافسات اليوم الثالث للبطولة، حصد الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس المركز الأول، وحل العين في مركز الوصيف، وذهب المركز الثالث إلى الجزيرة.

وأشاد سعيد علي الغفلي مدير دائرة الخدمات المساندة لدى مؤسسة التنمية الأسرية، بالنجاح المبهر للمهرجان، منوهاً بالجهود الكبيرة لفريق عمل اتحاد الجو جيتسو، في تنظيم البطولات التي أصبحت حديث الساعة لجودتها وأهدافها السامية في التركيز على النشء والجيل الجديد من الأبطال.

وأضاف: أجواء المهرجان وبطولة التحدي تحاكي أجواء أبرز البطولات العالمية، ولا شك أن الحضور الجماهيري الكبير للمنافسات، يعكس الوعي المجتمعي بأهمية رياضة الجو جيتسو التي تركز على العقل قبل الجسم، وبالتالي تسهم في بناء جيل قوي من اللاعبين الذين يتصفون بأرفع القيم، مثل الشجاعة والمثابرة والإصرار والثقة بالنفس، وتلك المكاسب لا حدود لأهميتها ودورها في التنمية المجتمعية.

وعن نجاح المهرجان، قال فهد علي الشامسي الأمين العام لاتحاد الجوجيتسو: يحظى مهرجان التحدي للجو جيتسو على الدوام باهتمام بالغ من قبل فريق عمل الاتحاد والمنظمين والأسر والعائلات، كونه لا يستهدف اللاعبين فحسب، بل يركز في مجمل فعالياته على الأسرة بشكل عام، الأمر الذي عزز مكانته، أحد أبرز الفعاليات الرياضية على مستوى الدولة.

وأضاف: شهدت هذه النسخة من المهرجان مشاركة غير مسبوقة على صعيد عدد اللاعبين تخطى حاجز الـ2500 لاعباً ولاعبة، وواكب ذلك حضور الآلاف من أفراد الأسر والعائلات الذين أضفوا على المنافسات أجواء استثنائية من الحماس والتشويق بهتافاتهم وتشجيعهم ووقوفهم بقوة خلف أبنائهم.

وقال: تترجم هذه الفعاليات الناجحة والهادفة رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة، في وضع البرامج والخطط التي تولي اهتماماً خاصاً بالأطفال والصغار، وإعدادهم بدنياً وعقلياً، ليكونوا مؤهلين لاحتراف اللعبة، والتدرّج في فئاتها السنية المختلفة، وصولاً إلى تمثيل المنتخب الأول، وأسهمت بطولات التحدي منذ انطلاقتها قبل عقد من الزمان، في رفد المنتخبات الوطنية بقاعدة راسخة من المواهب التي مهدّت الطريق أمام ريادة دولة الإمارات لرياضة الجو جيتسو على المستوى القاري والعالمي.

من جانبه، قال أحمد سالم العزيزي المدير التنفيذي لقطاع طلبات الدعم في هيئة أبوظبي للدعم الاجتماعي: فاقت بطولة التحدي للجو جيتسو من النواحي التنظيمية وحجم المشاركة جميع التوقعات، وأسهم الأداء القوي للبراعم والأطفال في رسم البسمة على وجوهنا، وعندما نشاهد هذه الروح التنافسية على البساط وأبطالها أطفال بعمر الزهور، فإننا نكون أكثر تفاؤلاً ويقيناً بأن مستقبل رياضة الجوجيتسو في أيدٍ أمينة، وتنتظرنا العديد من لحظات الفخر والاعتزاز بهذا الجيل الذي سيقود مسيرة انتصارات رياضة الجو جيتسو الإماراتية في مختلف الساحات الإقليمية والدولية.

وشهدت منافسات اليوم الثالث من المهرجان التي تم تخصيصها لفئات البراعم والأشبال والناشئين من الفتيان تألقاً كبيراً للاعبين الذين ألهبوا حماس الجماهير العريضة في المدرجات.

وقال اللاعب علي النجار «حزام أصفر» من نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس الذي حقق ذهبية البراعم وزن 42 كيلو جراماً: فزت بالمركز الأول، بفضل تركيزي خلال النزال، وإتقاني للحركات التي تعلمتها في النادي، وسعيد بتحقيق الميدالية الذهبية، رياضة الجوجيتسو تعلمنا أشياء جديدة كل يوم، وتغرس في نفوسنا حب الفوز، وأهدي كل الحب لوالديّ اللذين يحضران معي كل النزالات.

وقال اللاعب البرازيلي برونو بيتيزر «حزام رمادي» من نادي العين، والحائز على ذهبية فئة الأشبال وزن 34 كيلو جراماً: أشعر بالسعادة، لأنني أتطور في هذه الرياضة، وذلك بفضل البطولات التي أشارك فيها باستمرار، وفخور بتمثيل نادي العين الذي يساعدني كثيراً، وأجواء المهرجان رائعة، وتمكنت من تكوين صداقات جديدة.

وعن الجائزة المالية التي حصل عليها، قال برونو: جاءت في وقتها لأنني أعتزم شراء بدلة كيمونو جديدة وفقاً لأحدث المواصفات.

وقال الروسي آدم إديجوف لاعب نادي الوحدة «حزام أصفر»، والذي حقق ذهبية الناشئين وزن 85 كيلوجراماً: سعيد بهذا الإنجاز، وأود أن أشكر اتحاد الجو جيتسو ونادي الوحدة على إتاحة هذه الفرصة لي للمشاركة في هذه البطولات الرائعة.

وأضاف: بعيداً عن منافسات الناشئين، كان مشهداً رائعاً أن نرى الأطفال الصغار على البساط، وهم يبذلون كل الجهد لتحقيق الفوز، ويقومون بحركات مشابهة لتلك التي نقوم بها، والمميز في المهرجان أنه يجمع بين الأشقاء الأصغر والأكبر، ويستفيد كل منهما من الآخر كل على طريقته.