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الرياضي

ابن سليم يلتقي رئيس «الفيفا»

ابن سليم يلتقي رئيس «الفيفا»
28 مايو 2023 20:00

أبوظبي (الاتحاد)


التقى محمد بن سليم، رئيس الاتحاد الدولي للسيارات، جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم «الفيفا»، وجرى خلال اللقاء بحث سبل التعاون في مجالات الحوكمة في الرياضة، وممارسة الإشراف والتحكيم، ومناقشة حملات الإساءة عبر الإنترنت، وإمكانية التعاون مع جميع الجهات للتصدي لهذه الحملات وتحقيق نتائج إيجابية.
وقال ابن سليم: جاء اللقاء مع إنفانتينو على هامش سباق الجائزة الكبرى في موناكو، وقمنا بجولة في مركز التحكم في السباق، وناقشنا التعاون المتزايد بين منظماتنا في مجال الحوكمة الرياضية، وناقشنا أيضاً إمكانية تبادل خبراتنا حول الإشراف والتحكيم من مركز العمليات عن بُعد التابع للاتحاد الدولي للسيارات في جنيف، واستخدام تقنية الحكم المساعد بالفيديو في كرة القدم.
وتصدرت حملة الإساءة عبر الإنترنت جوهر اللقاء، حيث نقل ابن سليم إلى رئيس «الفيفا» الانتشار المتزايد للمضايقات، وسوء المعاملة عبر الإنترنت في صناعة الرياضة، مشدداً على أن اتخاذ الإجراءات أصبح ضرورياً في هذه المرحلة. 

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واتفق الطرفان أن حملة الاتحاد الدولي للسيارات «فيا» للإساءة عبر الإنترنت مهمة جداً لدعم الضحايا، داعياً إلى اتخاذ إجراءات منسقة وحلول ملموسة.
وأضاف: تطرقنا إلى العمل مع الهيئات الرياضية الأخرى لمعالجة آفة الإساءة عبر الإنترنت، وإحداث التغيير إلى الأبد.

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الفيفا
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محمد بن سليم
جياني إنفانتينو
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