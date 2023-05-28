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الرياضي

ألميدا يحجز مكاناً على منصة التتويج في «جيرو دي إيطاليا»

ألميدا يحجز مكاناً على منصة التتويج في «جيرو دي إيطاليا»
28 مايو 2023 20:00

 
روما (الاتحاد)

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ضمن جواو ألميدا دراج فريق الإمارات مكاناً على منصة التتويج غداً الاثنين في روما، مع إقامة الجولة الأخيرة من سباق جيرو دي إيطاليا، بعد أن احتل المركز الثالث في «المرحلة العشرين» من السباق التي أقيمت من تارفيزيو إلى مونت لوساري، وامتدت بطول 18.6 كيلومتر، وقطع ألميدا المسافة في زمن 45 دقيقة و5 ثوان.
وانطلق ألميدا بسرعة كبيرة في الكيلومترات الأولى، وحافظ على وتيرته القوية، ومع مرور الوقت خلال المرحلة، أظهر تفوقاً واضحاً لينهي المرحلة في الترتيب الثالث، وسبقه 
بريموز روجليك «جامبو فيزما»، وجيرانت توماس «إينيوس جريناديرس».
وأبدى ألميدا سعادته بالنتيجة، مؤكداً أنه بذل مجهوداً كبيراً في السباق، مشيراً إلى أن مستواه في تحسن. 

الإمارات
فريق الإمارات للدراجات
الدراجات الهوائية
إيطاليا
روما
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