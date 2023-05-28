ختام «5 نجوم» لموسم 2022-2023

أبوظبي (الاتحاد)



اختتم موسم 2022-2023، بالمباراة النهائية لكأس مصرف أبوظبي الإسلامي التي جمعت العين والشارقة، على استاد آل نهيان بالعاصمة أبوظبي، وسط أجواء جماهيرية رائعة.

وقبل انطلاق المباراة، نفدت جميع التذاكر، وبدأ توافد الجماهير على الملعب قبل ساعات من موعد الحدث المرتقب، كما شهدت المنطقة المحيطة بالملعب العديد من الفعاليات الجماهيرية من ألعاب، مسابقات، عروض موسيقية وترفيهية، مرافق المأكولات والمشروبات، أكشاك الأندية، وغيرها الكثير.

واستمتع الجمهور الحاضر في مدرجات استاد آل نهيان والمشاهدون عبر القنوات التلفزيونية الرياضية، عرضاً سبق انطلاق المباراة، أقامته رابطة المحترفين، على جسم كروي محيطه 11 متراً، لعرض محتوى بتقنية 360 درجة، وباستخدام أحدث برامج المونتاج والخدع والمؤثرات البصرية بالعالم «نوتش»، بالإضافة إلى شاشات العرض الكبرى.

واستهدفت الرابطة من خلال العرض إبراز دور الإمارات في دعم الطاقة المستدامة، من خلال الأبحاث العلمية والمشاريع الضخمة التي تنفذها في هذا المجال، حيث تعد الإمارات من أكثر دول العالم، مقارنة بحجم والتعداد السكاني، في عدد مشاريع الاستدامة والمشاريع المستقبلية.

شارك في العرض الذي قام بتنفيذه وإخراجه المخرج حسن عبدالحميد، مجموعة من شباب الوطن من أصحاب الهمم، وتأتي مشاركة فرقة «شارقة مايم» لذوي الإعاقة السمعية التابعة لمركز الفن للجميع – فلج، ضمن مبادرات رابطة المحترفين المجتمعية، والتي تحرص من خلالها على إشراك جميع أفراد المجتمع في فعالياتها، وتسليط الضوء على المواهب والمهارات، وتقديمها للجماهير في الأحداث التي تنظمها.

توج المشجع سلطان عبدالله بالجائزة الكبرى المقدمة من مصرف أبوظبي الإسلامي، وهي سيارة تسلا موديل Y، وتم الإعلان عن الفائز بعد نهاية المباراة عبر السحب الذي أقيم على التذاكر الإلكترونية الممسوحة، ليبتسم الحظ لسلطان عبدالله، ويغادر الملعب بجائزة قيمة.

13 مشجعاً كانوا من المحظوظين في نهائي كأس مصرف أبوظبي الإسلامي، 3 منهم فازوا بجائزة عبارة عن 50% من الراتب عند تحويله إلى مصرف أبوظبي الإسلامي، و10 مشجعين فازوا بهواتف ذكية مقدمة من شركة Honor.

وشهدت مباراة نهائي كأس مصرف أبوظبي الإسلامي نقل الحدث عبر 42 كاميرا، بالإضافة إلى استخدام كاميرات حديثة تستخدم للمرة الأولى في كرة القدم في الإمارات مثل «بادي كام» و«سيناماتك»، وحرصت رابطة المحترفين الإماراتية على نقل أدق تفاصيل الحدث، لتجعل من المشاهدين خلف الشاشات يتابعون كل لحظة بتفاصيلها.

وعملت رابطة المحترفين الإماراتية على توفير كل ما هو جديد وحديث في مباراة النهائي، فاستخدمت تقنيات حديثة في الخلفيات الإعلانية، حيث كان أول ظهور للخلفيات الإلكترونية في الملاعب، تعرض مختلف الرعاة والشركاء للمسابقة بشكل متواصل وجمالي.

كما كان لبطاقات الاعتماد شكل جديد، وظهرت على هيئة بطاقات بنكية، لتعبر عن الشراكة المميزة بين رابطة المحترفين الإماراتية ومصرف أبوظبي الإسلامي.

وفي مبادرة جديدة، وبعد تسجيل أول هدف في المباراة النهائية، تم سحب كرة المباراة، لتشارك في المزاد الذي ينطلق في 30 من الشهر الجاري، وتنضم لقائمة العناصر المدرجة في المزاد مثل: قمصان الفريقين، نسخة من الميداليات، حذاء أفضل لاعب، وغيرها.

وقدم اللاعب العالمي سيان جارنيه عرضاً استعراضياً بين شوطي المباراة، وجارنييه هو لاعب كرة قدم استعراضية فرنسي، فاز ببطولة العالم «ريد بول ستريت ستايل 2008». وتأتي هذه الفعالية بالتعاون مع ريد بول.