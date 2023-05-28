رئيس البايرن: الانفصال عن «كان» لم يكن «ودياً»

برلين (د ب أ)

قال هيربرت هاينر، رئيس نادي بايرن ميونيخ الألماني لكرة القدم، إن المحادثات مع «أوليفر كان»، الرئيس التنفيذي السابق، كانت «حساسة للغاية»، وإنهم لم يتمكنوا من الانفصال بطريقة ودية، لذلك، لم يسمح له بالسفر مع الفريق إلى كولون في الجولة الأخيرة من الدوري «بوندسليجا».

ومع ذلك، نفى «كان» أنه مر بنوبة غضب عندما تم إبلاغه بإقالته، وقال إنه تقبل القرار بهدوء.

وحقق بايرن ميونيخ لقبه الـ 11 على التوالي في «البوندسليجا» بشكل درامي بعد أن دخل بروسيا دورتموند الجولة الأخيرة، وهو في صدارة الترتيب وكان يسعى للفوز، ولكنه تعادل 2-2 مع ماينز، بينما حقق بايرن فوزاً متأخراً على كولون.

ولم تتم رؤية «كان» في مكانه المعتاد بجوار هاينر، والمدير الرياضي السابق حسن صالح حميديتش ومسؤولين آخرين خلال المباراة.

وبعد دقائق من حسم اللقب، أعلن النادي أنه تمت إقالة «كان» وحسن صالح حميديتش.

وقال هاينر في مؤتمر صحفي اليوم: «الرئيس الشرفي أولي هونيس وأنا تحدثنا مع حميديتش و(كان) يوم الخميس الماضي، لكي يكون أمامهما الوقت الكافي للتعامل مع الموقف، وأيضاً بدافع الاحترام لهاتين الشخصيتين العظيمتين».

وبينما سارت المحادثات مع حميديتش بشكل جيد للغاية، فإن المحادثة نفسها مع (كان) «اتسمت بالعصبية ولم نتمكن من الانفصال بشكل ودي».

وأضاف هاينر: «نتيجة لذلك، دعونا لعقد اجتماع استثنائي للمجلس الإشرافي يوم الجمعة، ومن خلاله اتخذنا القرار بأنه لن يأتي معنا إلى كولون».

وقبل دقائق من المؤتمر الصحفي، كتب «كان» تغريدة ذكر فيها: «الادعاء بأنني دخلت في نوبة غضب عندما تم إبلاغي بشأن إقالتي بالتأكيد كان غير صحيح».

وأكمل كان «إن المحادثة كانت هادئة وواقعية، وأنه تقبل القرار بهدوء ولكنه تساءل بشأن توقيت القرار»، وكتب: «صباح يوم السبت تم إبلاغي أنه لن يكون بإمكاني الذهاب للمباراة، أيضاً تقبلت القرار بهدوء، بالطبع أنا حزين، ولكنني سعيد للغاية بشأن التتويج باللقب».

وفي البداية تم إبلاغ الصحفيين بأن سيغيب عن المباراة في كولون بسبب نزلة برد، ولكنه كتب تغريدة يوم السبت ذكر فيها أن النادي لن يسمح له بالوجود مع اللاعبين. وقال هاينر: «بايرن لديه معايير عالية للغاية، إذا لم تسر بعض الأمور بالشكل الذي نريده، فعلينا التحرك، أوليفر كان لاعباً مذهلاً للغاية، سنفعل كل ما في وسعنا لضمان أن يبقى في عائلة بايرن ميونيخ».