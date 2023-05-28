علي حمد: إعداد خاص لمشاركة «أبيض الشاطئية» في «بالي 2023»



أبوظبي (الاتحاد)



هنأ علي حمد البدواوي، عضو مجلس إدارة اتحاد لكرة القدم، رئيس لجنة كرة القدم الشاطئية، منتخبنا الوطني، بمناسبة تتويجه بلقب بطولة التصفيات الآسيوية المؤهلة لدورة الألعاب العالمية الشاطئية التي تستضيفها مدينة بالي الإندونيسية 2023، وذلك بعد فوزه على إيران 5-2، في المباراة التي جرت بمدينة جدة السعودية.

وقال: «مستمرون في إعداد المنتخب لهذا الحدث العالمي بالشكل الأمثل، ونضع ثقتنا الكاملة في هذا الجيل المتميز من اللاعبين الذين سطروا إنجازات للكرة الشاطئية الإماراتية في العديد من البطولات، ونطمح إلى استمرارية الأداء القوي ومواصلة تحقيق النتائج الإيجابية، وننتظر من أبطال الشاطئية مزيداً من البطولات والألقاب».

وأضاف: «اتحاد كرة القدم وفّر الدعم اللازم لمنتخبنا الوطني، ومستمر في توفير أوجه المساندة اللازمة كافة لتطوير أداء (أبيض الشاطئية)، ولدينا عمل كبير خلال الفترة المقبلة، لأن طموحاتنا كبيرة، وعلينا أن نضاعف جهودنا لنستمر في الوقوف على منصات التتويج».