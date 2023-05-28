العين يفتح صفحة «الحقبة الهولندية» تحت قيادة شرودر

معتز الشامي (دبي)

أعلنت شركة الكرة بنادي العين، عن التعاقد مع الهولندي ألفريد شرودر مدرب أياكس أمستردام، ليحل بديلاً للأوكراني ريبروف، الذي أمضى موسمين في القيادة الفنية لـ«الزعيم»، حقق خلالها لقبي الدوري وكأس رابطة المحترفين الموسم الماضي، بينما خسر لقبيه هذا الموسم، كما أخفق في الخروج ببطولة، رغم منافسته وبقوة على جميع البطولات المحلية، والوصول إلى نهائي كأس صاحب السمو رئيس الدولة، ونهائي كأس مصرف أبوظبي الإسلامي، الذي خسره أمس «السبت» 1-2 أمام الشارقة.

وصادف العين سوء توفيق كبيراً في الموسم الجاري، الذي يمكن وصفه بالموسم الصفري، بالنسبة لجماهيره، التي قدمت الدعم والمساندة بقوة في المدرجات، ولكنها لم تحتفل بلقب رغم توفير كل الإمكانيات والمتطلبات.

وتأتي خطوة التعاقد مع شرودر في بداية خريطة الطريق، لتصحيح مسار «الزعيم»، قبل انطلاق المنافسات القارية، التي ستكون في سبتمبر المقبل، بالنسخة الجديدة لدوري أبطال آسيا، التي تشهد مشاركة العين مع بداية دور المجموعات، فضلاً عن ضرورة دخول الفريق في المنافسة بقوة على جميع الألقاب المحلية.

وينتظر أن تجري الشركة تقييماً شاملاً للفريق، حيث سيتم إنهاء العلاقة مع بعض الأسماء وأبرزها الأوكراني يارمولينكو، فضلاً عن تين يدفاي، وتقييم موقف أربوليدا، الذي عاد للتدريبات وشفي من الإصابة بقطع في وتر أكيليس بداية الموسم، للوقوف على مدى جاهزيته للعودة للفريق، حيث سيترك للمدرب الهولندي فرصة اختيار العناصر المطلوب التعاقد معها لتدعيم الصفوف، فضلاً عن ترك القرار للمدرب الجديد، للوقوف على حالة جميع اللاعبين، ومن ثم اتخاذ قرار باستبدال أو تغيير أي منهم، كما سيكون لشرودر القرار الأخير في حسم ملف التعاقدات بين الأسماء المطروحة على الإدارة لتدعيم صفوف الفريق، بلاعب جناح ولاعب وسط مهاجم ولاعب محور ارتكاز.

وبالعودة لشرودر، وسبب لجوء العين للمدرسة الهولندية، فيعود ذلك لكونها المدرسة القادرة على النجاح في تقديم المواهب وصناعة فريق يلعب كرة شاملة، خصوصاً أن مسيرته شهدت تولي مسؤولية المدرب المساعد لرونالد كومان في برشلونة لمدة موسم ونصف، كما سبق له تولي القيادة الفنية لأندية هوفنهايم وبراج.

وفضل شرودر عرض العين، كونه يتطلب بناء مشروع للمستقبل، للمنافسة على لقب قاري، بخلاف قدرات الزعيم وما يمتلكه من لاعبين ومواهب.

وكان شرودر قد أقيل من تدريب أياكس الهولندي في يناير الماضي، بعدما ساءت النتائج، حيث تولى المسؤولية خلفاً للهولندي تين هاج الذي انتقل لتدريب مانشستر يونايتد، ولكن لم يستطع تعديل مسار الفريق على سكة الانتصارات.

كما كان قريباً من قيادة ليدز يونايتد الإنجليزي في فبراير الماضي، ولكنه تراجع في اللحظات الأخيرة، بخلاف تلقيه عروضاً مؤخراً من أندية هولندية وبلجيكية.

وكان نادي أياكس قد أصدر بياناً عقب إقالة شرودر من منصبه، جاء فيه: «كان عقد المدرب ساري المفعول حتى 30 يونيو 2024، لكنه سينتهي الآن على الفور».

على الجانب الآخر، تمتد مسيرة شرودر المهنية لأكثر من 30 عاماً، عمل كمساعد لستيف مكلارين، بينما كان مدرب إنجلترا السابق يهدف إلى إعادة بناء مسيرته في إف سي تفينتي، وحصل على لقب الدوري الهولندي في عام 2010.

قضى المدرب معظم حياته المهنية في دور الرجل الثاني بالجهاز، حيث عمل جنباً إلى جنب مع رونالد كومان في برشلونة، كما كان مساعداً لإريك تن هاج في أياكس، كما حصد لقب الدوري البلجيكي مع كلوب بروج.

أما طرق اللعب التي يفضلها مدرب «الزعيم» الجديد، فيميل للهجوم الشامل، مع طريقة 4-3-3 التي ميزته في محطته التدريبية ببلجيكا.

كما يجيد اللعب بطريقة 4-2-3-1، ويهتم بفلسفة اللعب الجماعي، مع تصعيد المواهب للفريق الأول.

ويوصف شرودر بأنه المدرب الذي يهتم بضرورة السيطرة على معركة وسط الملعب، كما يفضل أيضاً التمرير القصير، خاصة من الخلف، على غرار الطريقة التي يتعامل بها تين هاج مع مان يونايتد.