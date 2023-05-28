الفجيرة تستضيف بطولة العالم للتايكواندو للناشئين عام 2025

باكو (وام)



اختار المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي للتايكواندو، خلال اجتماع عقد في باكو، برئاسة الدكتور تشنجون تشو رئيس الاتحاد، إمارة الفجيرة، لاستضافة بطولة العالم للتايكواندو للناشئين 2025، في حين تم الإعلان عن استضافة مدينة أوشي الصينية، لبطولة العالم للتايكواندو للكبار.

وقال الدكتور أحمد الزيودي، رئيس اتحاد التايكواندو: «إن توجيهات ورؤية صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، والدعم المستمر من سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، والرئيس الفخري لاتحاد التايكواندو ورعايتهما الدائمة، هي الركيزة الرئيسة للارتقاء بالقطاع الرياضي، ومواصلة تحقيقه للإنجازات في جميع المجالات، ولاسيما الألعاب القتالية».

وأوضح أن استضافة البطولة تأكيد على ثقة الاتحاد الدولي للتايكواندو قيادةً وأعضاءً، بقدرة دولة الإمارات وإمارة الفجيرة على تنظيم هذا الحدث الرياضي.

وأضاف: «نعمل على اتخاذ جميع الترتيبات وضمان الاستعدادات اللازمة لتنظيم البطولة وفق أفضل المعايير»، وتوجه بالشكر إلى محمد مراد البلوشي، سفير الدولة لدى أذربيجان وأعضاء السفارة في باكو.

يذكر أن الفجيرة تملك سمعة ومكانة متميزة على خريطة الرياضات القتالية، بالإضافة إلى امتلاكها الصالات والملاعب المخصصة لهذه الرياضة، وفق أحدث المواصفات والمعايير المعتمدة من الاتحاد الدولي للتايكواندو.

حضر الاجتماع في باكو، الدكتور أحمد الزيودي، رئيس اتحاد التايكواندو، وعبد الله السماحي، الأمين العام للاتحاد، ونادر أبو الشاويش، مدير نادي الفجيرة للفنون القتالية.

