البايرن يدعم توخيل ويُعيد رومينيجيه!

ميونيخ (أ ف ب)

أكد هيربرت هاينر، رئيس نادي بايرن ميونيخ، أن منصب المدرب توماس توخيل آمن مع بطل الدوري الألماني في كرة القدم، مؤكداً في الوقت نفسه عودة المدير التنفيذي السابق كارل- هاينتس رومينيجيه.

وظفر بايرن ميونيخ بلقبه الحادي عشر توالياً في الدوري بعد فوزه على كولن 2-1 وتعثّر غريمه بوروسيا دورتموند أمام ماينز 2-2، لكنه أعلن إقالة الرئيس التنفيذي أوليفر كان والمدير الرياضي حسن صالح حميديتش بعد انتهاء المباراة.

وفي مؤتمر صحفي عُقد اليوم، أوضح هاينر أن الثنائي أقيل لأن أداء النادي في النصف الثاني من الموسم لم يكن كما يتخيل أن يكون بايرن ميونيخ، لكنه قال إن النادي ليس لديه أي تفكير على الإطلاق في إقالة توخيل.

وأضاف: «نحن مقتنعون تماماً بتوماس توخل، إنه أحد أفضل المدربين في أوروبا، وقد أظهر ذلك في أندية عدة، لا أعرف لماذا لا ينبغي أن يكون توماس توخيل مدربنا».

ودفع كان وحميديتش ثمن معاناة النادي «البافاري» في نهاية الموسم، حيث خرج من الدور ربع نهائي لمسابقتي كأس ألمانيا ودوري أبطال أوروبا.

وراهن الرجلان على إقالة المدرب يوليان ناجلسمان في نهاية مارس الماضي، وحلّ توخل بديلاً له عند اقتراب الأسابيع الحاسمة من نهاية الموسم.

وأكد هاينر عودة رومينيجيه الذي لعب للنادي لمدة عقد وشغل منصب الرئيس التنفيذي حتى استُبدل بكان في العام 2021.

وقال هاينر إن بايرن سيعتمد بشدة على الخبرة الرياضية للنادي بايرن، بما في ذلك عودة رومينيجيه، بالإضافة إلى إعطاء توخيل دوراً أكبر.

وكشف رئيس النادي البافاري أيضاً أن كان وحميديتش أُبلغا بالقرار يوم الخميس في وقت مبكر بما يكفي ليكون لديهما الوقت للتعامل مع الوضع، احتراماً لهذين الرمزين في بايرن ميونيخ.