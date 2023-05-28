الشارقة بطل كأس رئيس الدولة للكاراتيه

الشارقة (وام)

توج نادي الشارقة الرياضي بكأس صاحب السمو رئيس الدولة للكاراتيه «كاتا - كوميتيه»، في البطولة التي استضافتها صالة الألعاب الرياضية بنادي الشارقة في الحزانة، وشارك بها 80 لاعباً ولاعبة يمثلون 7 من أندية الدولة.

حضر البطولة وتوج الفائزين، اللواء (م) ناصر الرزوقي رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي نائب رئيس الاتحاد الدولي للكاراتيه والمهندس سليمان عبدالرحمن الهاجري رئيس الألعاب الفردية وحميد شامس الأمين العام لاتحاد الكاراتيه وأعضاء مجلس الإدارة.

ونجح أبطال «الملك» في الحصول على الكأس الغالية للمرة الرابعة على التوالي لفئة «الكاتا»، والثالثة توالياً لفئة «الكوميتيه»، ليتربع في صدارة الترتيب العام للموسم الرياضي 2022-2023 بعد أن جمع 598 نقطة.

وبالنتيجة جمع أبناء الشارقة خلال موسم الكاراتيه المنتهي ببطولة صاحب السمو رئيس الدولة 16 كأساً، بالإضافة لدرع التفوق العام في موسم استثنائي، كما نال لاعب المنتخب والنادي عبدالغني محمد عبدالغني لاعب فئة الشباب على جائزة اللاعب المتميز تقديراً للالتزام والانضباط الذي يتحلى به وتفانيه.