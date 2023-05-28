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الرياضي

عودة بعثة «أبيض الشاطئية» بطل تصفيات «الألعاب العالمية»

عودة بعثة «أبيض الشاطئية» بطل تصفيات «الألعاب العالمية»
28 مايو 2023 15:45

أبوظبي (الاتحاد)

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عادت بعثة منتخب كرة القدم الشاطئية صباح اليوم الأحد إلى البلاد، بعد ختام مشاركتها في التصفيات المؤهلة إلى دورة الألعاب العالمية الشاطئية، والتي أقيمت على شاطئ كورنيش الحمراء في مدينة جدة السعودية، حيث تم تتويج «أبيض الشاطئية» بطلاً للتصفيات، بفوزه في المباراة النهائية على إيران 5-2، وتأهله قبل ذلك إلى دورة الألعاب العالمية الشاطئية المقررة في بالي الإندونيسية «أنوك 2023».
واستقبل البعثة في مطار أبوظبي الدولي، محمد عبدالله هزام الظاهري الأمين العام لاتحاد كرة القدم، حيث هنأ أعضاء الجهاز الإداري والفني واللاعبين بهذا الإنجاز الكبير، الذي يؤكد المكانة العالية التي يحتلها منتخبنا للكرة الشاطئية على الصعيدين القاري والدولي، مشيراً إلى أن منتخبنا استطاع حسم بطاقة التأهل والحصول على المركز الأول عن جدارة واستحقاق بعد فوزه على منتخبات قوية.
وأشاد الأمين العام بحصول حارس منتخبنا حميد جمال على جائزة أفضل حارس في التصفيات، وزميله علي المحمدي على جائزة أفضل لاعب، وهو الأمر الذي يؤكد وجود عناصر متميزة في صفوف المنتخب الذي تنتظره مشاركة مهمة في نهائيات كأس العالم للكرة الشاطئية التي تستضيفها الدولة في الفترة المقبلة.

الإمارات
منتخب الشاطئية
السعودية
جدة
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