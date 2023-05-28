25 مباراة تكتب سيناريو كأس «أبوظبي الإسلامي»

معتصم عبدالله (دبي)



أسدلت مباراة العين والشارقة، في نهائي «كأس مصرف أبوظبي الإسلامي»، وحُسم لقبها «الملك»، بالفوز 2-1 على استاد آل نهيان بالعاصمة أبوظبي، الستار على مسابقات موسم 2022- 2023، والتي شهدت تتويج الشارقة بـ «ثلاثية» كأس صاحب السمو رئيس الدولة، السوبر، مصرف أبوظبي الإسلامي، فيما ظفر شباب الأهلي بلقب «دوري أدنوك للمحترفين».

وشهدت «النسخة 15» في تاريخ كأس الرابطة، وحملت مسمى «كأس مصرف أبوظبي الإسلامي»، إقامة 25 مباراة، بدايةً من الدور الأول الذي غاب عنه العين حامل لقبي الدوري والكأس في الموسم الماضي 2021- 2022، بجانب شباب الأهلي «الوصيف» والمتأهلين مباشرة إلى ربع النهائي، وصولاً إلى المباراة النهائية.

وأقيمت مباريات «كأس مصرف أبوظبي الإسلامي» بنظام خروج المغلوب بمباراتي الذهاب والإياب في كل مباريات الأدوار «الأول، الثمانية، الأربعة»، فيما أُقيم النهائي من مباراة واحدة على ملعب محايد «استاد آل نهيان».

وبات الشارقة المُتوج بأول ألقابه على صعيد «كأس الرابطة»، البطل السابع في تاريخ البطولة، منذ النسخة الأولى في 2008- 2009، وضمت قائمة «الذهب» شباب الأهلي «6 ألقاب»، بما فيها لقب الشباب موسم 2010- 2011 أمام الأهلي، مقابل لقبين لأندية العين، النصر، الوحدة، ولقب لأندية عجمان، الجزيرة، والشارقة «أحدث المتوجين».

وشهدت المباريات الـ 25 لكأس مصرف أبوظبي الإسلامي»، تسجيل 75 هدفاً بمعدل 3.0 هدف في المباراة الواحدة، واحتسبت خلال البطولة 6 ضربات جزاء، بما فيها ضربة الجزاء التي سددها البرازيلي كايو لاعب الشارقة في مباراة النهائي أمام العين، ومنح بها فريقه التفوق بنتيجة 2-1.

وتصدر البرتغالي إيلتون فيليبي مهاجم خورفكان قائمة هدافي البطولة برصيد 5 أهداف، في الوقت الذي أشهر فيه «قضاة الملاعب» 97 بطاقة صفراء، مقابل 3 بطاقات حمراء في مشوار البطولة، ويعد اللقب الحالي الثالث في تاريخ البطولة للمدرب الروماني كوزمين «رقم قياسي» بعد تتويجه مرتين سابقاً مع شباب الأهلي موسمي 2013- 2014 و2016- 2017.