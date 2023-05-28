11 خيلاً تخوض تحدي كأس الوثبة في بلجيكا



عصام السيد (أبوظبي)



برعاية «النسخة 15» لمهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، يعود كأس الوثبة ستاليونز المخصص للخيول العربية الأصيلة، في سن أربع سنوات فما فوق، وجائزته 5000 يورو مرة أخرى إلى مضمار وارجيم العريق في بلجيكا عصر يوم الاثنين.

وتأتي إقامة المهرجان تشجيعاً من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير ديوان الرئاسة، بهدف دعم الملاك والمربين في معظم دول العالم، وتحفيزهم على زيادة الاهتمام بالخيل العربي، والتي تعكس جوانب مضيئة من ثقافة الإمارات وتراثها، تماشياً مع استراتيجية المهرجان.

ويتضمن المهرجان سباقات جوهرة تاج الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، وكأس زايد، وكأس سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، وكأس «الوثبة ستاليونز»، والملتقى العالمي لسباقات الخيول العربية الأصيلة.

وتتنافس خلال السباق البالغ طوله 1600 متر، 11 خيلاً يتصدرها «باهي» للمالك والمدرب يوهان فيرستربين، بقيادة سيب بالكين، وهو فائز في آخر مشاركة له، وينافسه «فيتالي» لجان كراج، بإشراف نفس المالك وقيادة ستيفان برو، الذي حل في المركز الثالث بفارق عنق في آخر مشاركة.

وينافس على اللقب «الباسو» للمالك والمدرب جي تي زوتليف، بقيادة الفارس ستيف هيلين، وحل ثانياً بفارق نصف طول في مشاركته الأخيرة، وهناك صاحب الأرض «تيكس» بقيادة كو كليمانس، والجواد السويسري «نيل ادامز» بقيادة كريس ديهنس.

وأنطلق المهرجان في نسخته الجديدة 11 يناير الماضي، حيث تمت إضافة سباقات جديدة في هذا الموسم 2023، ويشهد تنظيم 152 سباقاً محلياً ودولياً حول العالم، متضمنة سباقات تم ترفيعها إلى الفئات المصنفة، منها سباقات للفئة الأولى والفئة الثانية والثالثة.

ويدعم ويرعى المهرجان دائرة الثقافة والسياحة أبوظبي، ومجلس أبوظبي الرياضي، والأرشيف والمكتبة الوطنية الشريك الرئيسي، ومبادلة الشريك الرسمي، والوطنية للأعلاف الشريك الاستراتيجي، وطيران الإمارات الناقل الرسمي، واتصالات الشريك الرسمي.