«الملك» يحتفل بـ «الثلاثية التاريخية» في «الموسم الاستثنائي»

علي معالي (الشارقة)



عاش الشارقة وجماهيره «ليلة سعيدة»، عقب التتويج باللقب الثالث هذا الموسم، عندما اعتلى «الملك» منصة التتويج في كأس «مصرف أبوظبي الإسلامي»، على حساب العين 2-1، في المباراة النهائية التي أقيمت، باستاد آل نهيان في العاصمة أبوظبي، لتكتمل «الثلاثية التاريخية» وغير المسبوقة في «الموسم الاستثنائي»، وسبقها الفوز بـ «السوبر»، وكأس صاحب السمو رئيس الدولة.

وحظي «الملك» باستقبال حافل وسط أهازيج الفرح، فور وصول الفريق إلى «الإمارة الباسمة»، قادماً من أبوظبي، وظلت الجماهير تحتفل مع اللاعبين والجهازين الفني والإداري في «الملعب البيضاوي» حتى الفجر، احتفالاً بآخر ألقاب الموسم الذي تعتبره جماهير الشارقة فريداً بكل المقاييس.

ونجح «الملك» في حصد اللقب الثالث موسم 2022- 2023 خلال 3 دقائق، عن طريق البرازيلي لوان بيريرا بـ «رأسية»، وكايو لوكاس من ضربة جزاء، ليضيف الشارقة إلى موسمه الحالي إنجازاً غير مسبوق في تاريخه، سواء بالتتويج بـ «كأس الرابطة» للمرة الأولى، أو الجمع بين «ثلاثية الموسم»، ورباعية على التوالي، حيث إن الفريق بدأ موسمه بلقب البطولة الأغلى «كأس صاحب السمو رئيس الدولة»، بالتفوق على الوحدة، وبعدها كأس السوبر، وكأس صاحب السمو رئيس الدولة، وكأس مصرف أبوظبي الإسلامي، والثلاثية الأخيرة جاءت على حساب العين، وهو أيضاً ما يحدث للمرة الأولى، ليخرج «الملك» من الموسم بالعديد من الأرقام القياسية الرائعة مع المدرب الروماني كوزمين أولاريو.

وبعد اللقب الرابع لكوزمين مع الشارقة، فإن باب التفاوض بالبقاء أو الرحيل عن «قلعة الملك»، يتم تحديده خلال ساعات، بعد بحث الموقف من الجوانب كافة مع المدرب، ورغبة الطرفين.

وأبدى لاعبو الشارقة سعادتهم باللقب، وقال الإسباني باكو ألكاسير: الفريق كان جاهزاً بشكل معنوي، وبالتالي فإن الفوز واللقب مستحق للفريق، ويعود السبب في الإنجاز إلى التضامن بين اللاعبين وكوزمين، وكأننا أسرة واحدة، وسعادتي كبيرة بهذا اللقب، ولم أنظر كثيراً إلى مشاركتي من عدمها، بقدر أن يحقق الفريق المكسب في النهاية.

وقال المدافع البرازيلي ميلوني: لم أتوقع الحصول على كل هذه الألقاب، ولست حزيناً على عدم المشاركة بصورة مستمرة، والمهم مصلحة الشارقة.

وأشار عثمان كامارا إلى أن الموسم من المستحيل نسيانه بعد كل هذه الألقاب، وكنا بالفعل على أتم الاستعداد، خاصة أن كوزمين لم يكن موجوداً على مقعد البدلاء في الملعب.