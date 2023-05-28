الشارقة.. «ملك اليد» بـ «العزف المنفرد»

رضا سليم (دبي)

كتب فريق الشارقة تاريخاً جديداً في صالات كرة اليد، بالفوز بكأس صاحب السمو رئيس الدولة للرجال للمرة العاشرة في تاريخه، وهو اللقب الذي وضع «الملك» على قمة البطولة بعدد مرات الفوز، متفوقاً على كل أندية اللعبة، والأقرب له شباب الأهلي والوصل ولكل منهما 7 مرات، والعين والجزيرة 6 ألقاب والنصر 4 بطولات، إلا أن «الملك» لم يتنازل عن القمة واحتفظ باللقب 5 مواسم متتالية، وهو رقم جديد لم يستطع أي نادٍ تحقيقه حتى الآن.

واستحق «الملك» الشرقاوي الكأس الغالية بالتفوق على شباب الأهلي بالأداء والنتيجة على مدار شوطي المباراة، وارتفع الفارق في بعض فترات المباراة إلى 6 أهداف، ورغم أن «الفرسان» يملك مجموعة متميزة من اللاعبين، إلا أن هناك فوارق بسيطة ساهمت في سيطرة الشارقة على المباراة، في مقدمتها تألق الحارس الدولي محمد إسماعيل الذي منع تسديدات ريان بن محمود وعبدالقادر رحيم ومهاب مصطفى من هز شباكه ووقف بالمرصاد لكل كرة وارتدت أغلبها في مرمى الفرسان، وكان تقدم الملك بفارق كبير وراء توتر لاعبي شباب الأهلي ودخولهم في موجة من الاعتراضات على قرارات طاقم التحكيم اليوناني، وكان مؤشراً مبكراً لخسارة الفريق للنهائي والبطولة بعدما ابتعد تركيزهم عن المباراة.

وبواصل «الملك» الشرقاوي العزف المنفرد والسيطرة على كل بطولات اللعبة على مستوى الرجال، حيث فاز بكل البطولات، بدايةً من كأس السوبر وكأس الإمارات وكأس نائب رئيس الدولة، والاحتفاظ بدرع الدوري للمرة السابعة على التوالي والسابعة عشرة في تاريخه، والختام مع أغلى الكؤوس، ورفع رصيده إلى 41 بطولة في تاريخه، وهو ما لم يحققه أي نادٍ في تاريخ اللعبة.

من جانبه، رفع نبيل عاشور رئيس اتحاد اليد أسمى آيات الشكر والعرفان إلى صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، على رعاية سموه لبطولة كأس رئيس الدولة، وإلى سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، راعي حفل المباراة النهائية، وإلى الشيخ الدكتور راشد بن حمد الشرقي رئيس هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام، والشيخ سهيل بن بطي آل مكتوم المدير التنفيذي لقطاع التنمية الرياضية بالهيئة العامة للرياضة.

وقال عاشور: «النهائي كان ناجحاً بكل المقاييس من الناحية التنظيمية والفنية ويليق باسم البطولة، وكان الختام مسكاً لموسم طويل للعبة، ونهنئ نادي الشارقة على فوزه بالكأس، ونتمنى التوفيق لنادي شباب الأهلي في البطولات المقبلة».

وأكد محمد الحصان، رئيس إدارة الألعاب الجماعية، عضو مجلس إدارة نادي الشارقة، أن كرة اليد لها إرث كبير وتاريخ لا يتوقف، وأن نادي الشارقة منظومة متكاملة في كل الألعاب، وقال: «هناك من عمل لسنوات للوصول لهذا المستوى، وجئنا وأكملنا المسيرة»، مشيراً إلى أن الفريق شارك في بطولات خارجية، ونتمنى أن يكون الدوري أقوى والمنافسة تكون بين عدة فرق مثلما كان في السابق، حيث كانت المباريات والبطولات قوية، ولا ندري من يفوز بالمباراة أو البطولة.

وقال علي المرزوقي مدير فريق الشارقة: «خضنا موسماً استثنائياً، وحققنا الخماسية وعشنا موسماً طويلاً بعدما بدأنا الإعداد في شهر يوليو الماضي ولم نتوقف على مدار 10 أشهر، وسر التفوق على كل أندية اليد هو روح الفريق الوحيد ليس فقط بين اللاعبين، بل أيضاً من الجهازين الفني والإداري ومجلس إدارة النادي ودعم مجلس الشارقة الرياضي برئاسة عيسى هلال».

وأشار أحمد هلال «كابتن» فريق الشارقة إلى أن الفوز بالبطولات يمثل مجهوداً لأكثر من 7 سنوات متتالية، وقال: «الفريق دخل المباراة للفوز ونجحنا بالخبرة في الوصول لبر الأمان، وحالياً تركيزنا سيكون على المشاركات الخارجية، بحثاً عن إنجازات أخرى للنادي».