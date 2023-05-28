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الرياضي

ميرزا والمنصوري يحصدان «برونزية» في هونج كونج

ميرزا والمنصوري يحصدان «برونزية» في هونج كونج
28 مايو 2023 12:00

 
دبي (الاتحاد) 

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حصد يوسف ميرزا وأحمد المنصوري نجما منتخب الدراجات، الميدالية البرونزية لسباق الماديسون في بطولة هونج كونج الدولية للمضمار، وجاءت مشاركتهما بهدف جمع أكبر عدد من النقاط للوصول إلى بطولة العالم، ومنها إلى «أولمبياد باريس 2024»، ليحصل أبطال الخليج والعرب على الميدالية البرونزية، وسط مشاركة 18 منتخباً. 
ضمت بعثة المنتخب يوسف ميرز وأحمد المنصوري، والمدرب شريف عبدالله، وجاءت المشاركة في البطولة بعد أيام من خوض بطولة «طريق الحرير» في كازاخستان وفاز فيها المنصوري بالميدالية الفضية في «الإقصاء»، بينما حصل يوسف ميرزا على المركز الرابع في «الأومنيوم»، ليؤكد عودته إلى طريق البطولات، لمساعدة أحمد المنصوري من أجل التأهل الأولمبي الرسمي عن طريق النقاط.
من ناحية أخرى، يتواصل معسكر المنتخب في إسبانيا والمقام منذ شهرين، وينضم أحمد المنصوري إلى سيف معيوف، وجابر المنصوري، وعبدالله الحمادي، وعبدالله جاسم، وبدأ معسكر الإعداد في 24 مارس الماضي، وحرص محمد سند الكبيسي نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد، على زيادة المنتخب في إسبانيا، رفقة بدر ناصر مدرب المنتخب، وحرصا على الاجتماع مع اللاعبين، وتشجيعهم في رحلتهم، استعداداً للبطولات والطوافات المقبلة والتي يستعد فيها المنتخب للمشاركة في البطولة الآسيوي للطريق والمضمار، وأيضاً البطولة العربية والعديد من البطولات خلال العام الحالي.

الإمارات
منتخب الدراجات
يوسف ميرزا
أحمد المنصوري
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