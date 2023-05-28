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الرياضي

النصر يخوض ملحق «أبطال آسيا»

النصر يخوض ملحق «أبطال آسيا»
28 مايو 2023 11:30

الرياض (د ب أ)

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أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم، أن نادي النصر يخوض الملحق المؤهل إلى دوري أبطال آسيا، مع الفائز من الشارقة الإماراتي والوحدات الأردني، مشيراً إلى أن اتحاد جدة بطل دوري المحترفين هو ممثل السعودية في أبطال آسيا 2023-2024، وتملك السعودية الحد الأعلى من المقاعد في البطولة القارية، بإجمالي ثلاثة مقاعد مباشرة وآخر للملحق.
وكانت لجنة تراخيص الأندية برابطة دوري المحترفين قد أعلنت حصول ثمانية أندية على الرخصة الآسيوية، وهي النصر والهلال والاتحاد والفيحاء والفتح وأبها والعدالة والباطن، بعد استيفاء كل المعايير الإلزامية.
وكشف الاتحاد السعودي في أبريل الماضي عن آلية المشاركة في دوري أبطال آسيا الموسم المقبل، حيث يشارك بطل نسخة الدوري 2022 مع بطل نسخة دوري 2023، بالإضافة إلى بطل كأس الملك 2023 بشكل مباشر في دور المجموعات بدوري أبطال آسيا، بينما يشارك بطل كأس الملك 2022 في الملحق الآسيوي، وفي حالة تكرار أحد الأبطال، يشارك وصيف الدوري 2023 ثم وصيف الدوري 2022، ثم ثالث الدوري 2023. وتأهل بشكل مباشر للبطولة القارية، الاتحاد بطل دوري موسم 2023-2022، والهلال بطل كأس خادم الحرمين الشريفين موسم 2023-2022، والفيحاء بطل كأس 2022-2021.
من جهة أخرى، يلعب النصر على مقعد الملحق باعتباره وصيف دوري الموسم الجاري، وفقاً للائحة نفسها، حيث يواجه الفائز من مباراة الشارقة والوحدات.

 

الدوري السعودي
دوري أبطال آسيا
النصر السعودي
الشارقة
الوحدات الأردني
الهلال السعودي
اتحاد جدة
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