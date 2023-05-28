«المفاجآت» تضرب «دولية دبي للشطرنج»

رضا سليم (دبي)



ضربت المفاجآت اليوم الأول من «النسخة 23» لبطولة دبي المفتوحة للشطرنج، والتي ينظمها نادي دبي للشطرنج والثقافة، بمقره في منطقة الممزر، بمشاركة 172 لاعباً ولاعبة من 46 دولة، وتستمر إلى 4 يونيو المقبل.

تعادل سالم عبد الرحمن لاعب منتخبنا ونادي الشارقة للشطرنج، المصنف الرابع في البطولة، مع التركي ياجز كان اردوجموس «12 عاماً»، في افتتاح فئة الأساتذة، والتي يشارك فيها 86 لاعباً ولاعبة، منهم 49 أستاذاً دولياً كبيراً، وتعثر المصنف الثامن وبطل نسخة 2010، الإسباني إدوارد ايتوريزاجا بتعادله مع الأرميني أمين أوهانيان «17 عاماً» في مباراة ماراثونية، استمرت لما يزيد على 100 نقلة.

وفي بقية مواجهات الطاولات الأولى، فاز المصنف الأول الصيني يو يانجي على الروسي أرتيم تشيرنوباي، والأميركي هانس نيمان على الإيراني مسعود مصدق بور، والهندي أرجون إريجايسي على مواطنه راجا ريتفيك.

وشهد حفل الافتتاح نجيب محمد صالح نائب رئيس مجلس إدارة نادي دبي للشطرنج، وعثمان موسى عبدالله رئيس الجهاز الفني ومدير البطولة، وعمر نعمان آل علي الأمين العام المساعد لنادي الشارقة الثقافي للشطرنج، ومحمد الحسيني المدير التنفيذي بالنادي.

تضم البطولة عدداً من النخبة واللاعبين الواعدين من مختلف قارات العالم، ممن توجوا خلال مسيرتهم الشطرنجية، بالعديد من الألقاب العالمية والقارية والإقليمية، حيث تضم البطولة ما يزيد على 100 لاعب ولاعبة من حملة الألقاب الدولية.

وفي أبرز نتائج اللاعبين العرب، فاز المصري أدهم فوزي على الصربية جوفانا إيريك، وخسر المصري عبد الرحمن هشام أمام الأرميني شانت سرغيسيان، واليمني بشير القديمي أمام التركي سانال فاهاب، وسعيد إسحاق من الهندي كارتيك فينكاتارامان.

وفي بطولة الفئة الثانية، تمكن لاعبنا عمار السدراني من الفوز على التركي شارب شاهين، وتعادلت الروسية أليكساندرا سيريباتسوفا مع مواطنها دالر أشرابوف، وفاز الروماني ستيفان إيميليان بريساكارو على الفلبيني جون فينسينت كايابا.

وفي بقية نتائج لاعبينا تعادل سالم عبد الرحيم مع المصري محمد علي الدين، وتعادل زايد سلطان الطاهر مع السوري عبد القادر ريس، وتعادل محمد عبد الرحمن العوضي مع بطل أفريقيا المصري ديفيد جورج سمير، وفاز إبراهيم سلطان على الهندي ساكشام سينج، وتعادل عائشة المعيني مع الأندونيسية إيفي ليندياواتي.

وأعرب المهندس نجيب محمد صالح عن سعادته بوجود عدد كبير من اللاعبين أصحاب الألقاب الدولية، كما أن مشاركة أكثر من 170 لاعباً ولاعبة شهادة نجاح مبكرة للبطولة، مشيراً أنها منذ انطلاقتها الأولى فرصة لأبناء الإمارات لتقديم أفضل المستويات، والاحتكاك مع المدارس الشطرنجية المختلفة، ورفع التصنيف الدولي.