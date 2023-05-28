حجازي ينضم إلى «القادة التاريخيين» لـ «العميد»



الرياض (د ب أ)



أعلن نادي اتحاد جدة السعودي انضمام المصري أحمد حجازي، إلى قائمة القادة التاريخيين في النادي الذين حصلوا على بطولتين في موسم واحد.

وحقق الاتحاد لقب الدوري السعودي للمحترفين موسم 2022-2023، للمرة التاسعة في تاريخه، بعد فوزه بثلاثية على الفيحاء.

وفاز الاتحاد على الفيحاء في المباراة التي جمعتهما في الجولة التاسعة والعشرين وقبل الأخيرة من الدوري، وسجل أحمد الشراحيلي هدف الاتحاد في الدقيقة 3، وعزز رومارينيو بالهدف الثاني في الدقيقة 1+45، ثم أضاف رومارينيو الهدف الثالث في الدقيقة 85 ليحسم «العميد» لقب الدوري.

وحقق الاتحاد - من قبل - لقب الدوري 8 مرات، كان آخرها في موسم 2009-2008، بأول موسم احترافي في الدوري، ومنذ التتويج في 2009، لم يحقق «العميد» لقب الدوري، لكنه حل وصيفاً في نسخ 2010 و2011 و2022، وتمثل هذه النسخة من البطولة المحلية أهمية خاصة للغاية، إذ يضمن الفائز بها المشاركة في كأس العالم للأندية بالمملكة نهاية العام الجاري.