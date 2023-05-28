لوتون تاون يعود إلى «البريميرليج» بعد 31 عاماً



لندن (أ ف ب)

يخوض لوتون تاون، الموسم المقبل، غمار الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم «البريميرليج» للمرة الأولى في تاريخه، بعد فوزه على كوفنتري سيتي 6-5 بركلات الترجيح، بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي 1-1، في نهائي الملحق المؤهل عن المستوى الثاني «تشامبيونشيب» على ملعب ويمبلي في لندن.

وخاض لوتون آخر موسم له في دوري الأضواء في 1991-1992، والذي كان الأخير، قبل أن يتحوّل الدوري إلى نظامه الجديد تحت مسمى «البريميرليج»، ولحق لوتون ببيرنلي وشيفيلد يونايتد إلى الدوري الممتاز.

وكان لوتون أنهى دوري «تشامبيونشيب» في المركز الثالث خلف المتأهلين المباشرين، وخاض نصف النهائي في التصفيات «بلاي أوف»، حيث تجاوز عقبة سندرلاند 3-2 في مجموع المباراتين «2-1 و2-0».

في النهائي على ملعب ويمبلي، تقدم عبر جوردان كلارك «23»، فيما عادل الهولندي جوستافو هامر لكوفنتري «66»، ولجأ الفريقان إلى الوقت الإضافي ومن ثم ركلات الترجيح.

وبات لوتون أول نادٍ في عهد «البريميرليج» يرتقي من المستوى الخامس في هرم الكرة الإنجليزية إلى الدوري الممتاز.