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بنفيكا.. «الدرع 38»

بنفيكا.. «الدرع 38»
28 مايو 2023 10:11

 
لشبونة (أ ف ب) 

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تُوج بنفيكا بلقب الدوري البرتغالي لكرة القدم للمرة الأولى منذ 2019، بفوزه على ضيفه سانتا كلارا 3-0، في المرحلة الرابعة والثلاثين والأخيرة.
ودخل بنفيكا إلى اليوم الختامي مرشحاً لحسم اللقب أمام متذيل الترتيب، بفضل تقدمه بفارق نقطتين عن مطارده المباشر بورتو حامل اللقب الذي فاز بدوره بالنتيجة ذاتها على فيتوريا جيمارايش.
وحسم فريق المدرب الألماني أندري شميدت الأمور باكراً بهدف مبكر لجونزالو راموس «7»، قبل أن يضاعف رافا سيلفا التقدم «28»، فيما أضاف الإسباني أليخاندرو جريمالدو الهدف الثالث في الشوط الثاني من ركلة جزاء «60».
وأنهى بنفيكا الموسم مع 87 نقطة وبأفضل رصيد هجومي في الدوري «82»، وأفضل دفاع «20» محققاً لقبه الثامن والثلاثين معززاً رقمه القياسي.
وفي المباراة الأخرى، حسم بورتو الفوز في الشوط الأول عبر الإيراني مهدي طارمي «8»، أوتافيو «32»، والبرازيلي إيفانيلسون «39»، وفاز طارمي بلقب هداف الدوري على حساب راموس «22 هدفاً مقابل 19».
وستكون الفرصة متاحة لبورتو لتعويض الخيبة من خلال الظفر بالكأس المحلية، عندما يلاقي براجا في النهائي نهاية الأسبوع المقبل.

البرتغال
بنفيكا
بورتو
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