طعنة في قلب «ذئاب مورينيو»!



روما (أ ف ب)

ضمن الإنتر تأهله إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، بفوزه المثير على ضيفه أتالانتا 3-2، في المرحلة السابعة والثلاثين قبل الأخيرة، فيما فقد روما رسمياً فرصة التأهل عبر الدوري بسقوطه ضد فيورنينا 2-1.

وتقدم الإنتر بهدفين في الدقائق الثلاث، الأولى عبر البلجيكي روميلو لوكاكو «1»، ونيكولو باريلا «3»، قبل أن يقلص الكرواتي ماريو باشاليتش الفارق «36»، وسجل الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز الهدف الثالث لأصحاب الأرض «77»، قبل أن يسدد «البديل» الكولومبي لويس موريال كرة قوية من خارج المنطقة في سقف المرمى، إلا أن الهدف اعتُبر عكسياً على حارس المرمى الدولي الكاميروني أندريه أونانا «90+1».

ودخل «النيراتسويري» إلى اللقاء، بعد تتويجه بكأس إيطاليا للعام الثاني توالياً بفوزه 2-1 على فيورنتينا، وعاد إلى سكة الانتصارات في الدوري، بعد سقوطه في المرحلة الماضية أمام نابولي البطل 3-1، ويستعد لخوض نهائي دوري أبطال أوروبا أمام مانشستر سيتي الإنجليزي في العاشر من يونيو المقبل.

وفقدَ روما رسمياً فرصة التأهل إلى دوري الأبطال، من خلال الدوري الإيطالي بسقوطه القاتل أمام مضيفه فيورنتينا 1-2، وتقدم فريق العاصمة حتى الدقائق الأخيرة، بهدف مبكر سجله ستيفن الشعراوي «11»، قبل أن تتلقى شباكه هدفين قاتلين في الدقائق الخمس الأخيرة عبر الصربي لوكا يوفيتش (85) والفرنسي جوناثان إيكونيه (88).

ويملك فريق المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو فرصة أخرى للتأهل الى دوري الأبطال الموسم المقبل، وذلك في حال فوزه في نهائي الدوري الأوروبي «يوروبا ليج» ضد إشبيلية الإسباني في ملعب بوشكاش أرينا في العاصمة المجرية بودابست، ولكن المهمة لن تكون سهلة أمام المتخصص في البطولة التي حقق لقبها ست مرات قياسية ولم يخسر أي نهائي.

وأراح مورينيو البعض من لاعبيه للمباراة المرتقبة، علماً أنه لم يخسر أي نهائي قاري خاضه في مسيرته التدريبية.