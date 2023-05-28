سان جيرمان يفك الاشتباك مع سانت إتيان

باريس (أ ف ب)

ضمن باريس سان جيرمان الاحتفاظ بلقبه بطلاً للدوري الفرنسي لكرة القدم، بتعادله مع مضيفه ستراسبورج 1-1، في المرحلة السابعة والثلاثين قبل الأخيرة.

وكان باريس سان جيرمان البادئ بالتسجيل، عبر نجمه الأرجنتيني ليونيل ميسي، إثر تمريرة من كيليان مبابي «59»، رافعاً رصيده الى 16 هدفاً هذا الموسم في الدوري، وأدرك «البديل» مهاجم الفريق الباريسي السابق كيفن جاميرو التعادل «79»، وهو اللقب الحادي عشر لفريق العاصمة، فانفرد بالرقم القياسي في عدد الألقاب الذي كان يتقاسمه مع سانت إتيان.

وكان باريس سان جيرمان بحاجة إلى التعادل لضمان اللقب، وكان في طريقه إلى مواصلة صحوته، وتحقيق فوزه الرابع توالياً، لولا هدف جاميرو في الدقائق الأخيرة، والذي ضمن لفريقه البقاء في الدرجة الأولى، وهو اللقب التاسع لسان جرمان في «ليج 1» في السنوات الـ11 الأخيرة.

وعزز باريس سان جيرمان موقعه في الصدارة برصيد 85 نقطة، بفارق أربع نقاط أمام مطارده المباشر لنس الفائز على ضيفه أجاكسيو بثلاثية، تناوب على تسجيلها الكولومبي ديفر ماشادو «16»، وأدريان توماسون «22»، والبلجيكي لويس أوبيندا «34 من ركلة جزاء»، رافعاً رصيده إلى 20 هدفاً هذا الموسم.

وضمن لنس المركز الثاني وبطاقته إلى دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى منذ موسم 2002-2003، بعدما عزز موقع الوصافة، بفارق ثماني نقاط أمام مرسيليا الذي خسر أمام ضيفه بريست بهدف للكونغولي الديموقراطي شانسيل مبيمبا «75»، مقابل هدفين لهوجو مانييتي «57» ومهدي كمارا «81»، ويخوض مرسيليا الأدوار الإقصائية للمسابقة القارية العريقة.