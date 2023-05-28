الاتحاد إلى «مونديال الأندية»



الرياض (أ ف ب)

تُوج الاتحاد بطلاً للدوري السعودي لكرة القدم للمرة الأولى منذ 2009، بفوزه على مضيفه الفيحاء 3-0، في المرحلة التاسعة والعشرين قبل الأخيرة، منهياً موسم النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو وفريقه النصر «خالي الوفاض».

وتأهل الاتحاد إلى كأس العالم للأندية 2023، بصفته بطل الدولة المضيفة، إذ تستضيف السعودية البطولة من 12 إلى 22 ديسمبر من العام الجاري، وهي المشاركة الثانية له، بعد الأولى عام 2005 في اليابان.

ودخل الاتحاد إلى المباراة، وهو بحاجة للفوز لحسم اللقب، بغض النظر عن نتيجة مطارده المباشر النصر، بأفضلية فارق النقاط الثلاث، وتفوقه عليه في المواجهتين المباشرتين.

وحسم الاتحاد الفوز في الشوط الأول، عبر أحمد شراحيلي «3»، والبرازيلي رومارينيو «45»، والذي أحرز بدوره الهدف الثالث «85»، فحقق اتحاد جدة اللقب التاسع في تاريخه في الدوري.

ورفع الاتحاد بقيادة المدرب البرتغالي نونو رصيده إلى 69 نقطة، مقابل 64 نقطة للنصر الذي سقط في فخ التعادل مع مضيفه الاتفاق 1-1، وتقدم أصحاب الأرض عبر الفرنسي يوسف نياكاتيه، فيما عادل البرازيلي لويز جوستافو للنصر «56»، وانتهى موسم رونالدو «خالي الوفاض»، بعد وصوله مطلع العام في صفقة خيالية، بعد فشل الفريق في تحقيق أي لقب.

وقفز الهلال إلى المركز الثالث، بعد فوزه على مضيفه أبها 3-0، على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية بالمحالة، وسجل «ثلاثية» الهلال محمد القحطاني «11»، والنيجيري أوديون إيجالو «44»، وعبدالله الحمدان «87»، ليرفع رصيده إلى 56 نقطة، في حين بقي أبها في المركز الحادي عشر برصيد 33 نقطة، ونجح الوحدة في تفادي الهبوط، بعدما حول تأخره أمام مضيفه الطائي إلى فوز 2-1 على ملعب الأمير عبدالعزيز بن مساعد بحائل، وسجل الطائي أولاً بهدف الزيمبابوي نوليدج موسونا «11»، ورد الوحدة بهدفي عبدالله الحافظ «34»، وعبدالعزيز نور «78»، ورفع الوحدة رصيده إلى 32 نقطة، في المركز الثاني عشر، على بُعد أربع نقاط من أول مراكز الهبوط الذي يحتله العدالة، بعد تعادله مع مضيفه الباطن 2-2.

وحسم التعادل السلبي مباراة الرائد وضيفه الخليج، لينتقل صراع تفادي الهبوط إلى المرحلة الأخيرة بين ثلاثة فرق هي العدالة «28 نقطة»، الخليج «28» والفيحاء «30»، بعد أن تأكد هبوط الباطن سابقاً.

سجل للباطن، الأوروجوياني رينسو لوبيس «43»، ويوسف الشمري «67»، بينما سجل للعدالة السلوفيني ديفيد تيجانيش «45+6»، والكولومبي رينالدو لينيس «90+15».

وبقي الطائي في المركز الثامن برصيد 34 نقطة، واقترب التعاون من المركز الرابع، بعد فوزه الكبير على الشباب 3-0، على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض، وتناوب على تسجيل الثلاثية الكاميروني لياندر تاوامبا «34»، وسعد الناصر «52»، والبرازيلي فلافيو داسيلفا «59»، ورفع التعاون رصيده إلى 52 في المركز الخامس، بينما بقي الشباب رابعاً برصيد 53 نقطة.

وحسم التعادل 1-1 مباراة الفتح وضمك، سجل للفتح فراس البريكان «29»، ولضمك الإسباني خوسيه أنتونيو «71»، ورفع الفتح رصيده إلى 43 نقطة في المركز السادس، بينما رفع ضمك رصيده إلى 36 نقطة في المركز السابع.