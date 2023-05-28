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الرياضي

غرناطة ولاس بالماس إلى «الليجا»

غرناطة ولاس بالماس إلى «الليجا»
28 مايو 2023 09:15

 
برشلونة (أ ف ب) 

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عاد غرناطة إلى دوري الدرجة الأولى الإسبانية في كرة القدم الموسم المقبل، بعد أن تُوج بطلاً للدرجة الثانية، بفوزه على ليجانيس 2-0 في المرحلة 42 الأخيرة.
كما حجز لاس بالماس بطاقته إلى «اليجا» الموسم المقبل، بتعادله السلبي مع ألافيس، منهياً الموسم بفارق ثلاث نقاط عن غرناطة.
أما ليفانتي الذي حل ثالثاً بفوز متأخر على ريال أوفييدو يخوض التصفيات «بلاي أوف» إلى جانب ألافيس وإيبار وألباسيتي لتحديد هوية آخر فريق يصعد إلى دوري الأضواء.
ويعود غرناطة الى دوري النخبة، بعد موسم واحد في الدرجة الثانية، أما لاس بالماس يعود بعد غياب 5 مواسم.

الدوري الإسباني
الليجا
غرناطة
لاس بالماس
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