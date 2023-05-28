«أبيض الشاطئية» بطل تصفيات «الألعاب العالمية»



أبوظبي (الاتحاد)



تُوج منتخب كرة القدم الشاطئية بطلاً للتصفيات المؤهلة إلى دورة الألعاب العالمية الشاطئية، بعد فوزه على إيران 5-2، في المباراة النهائية التي جرت على شاطئ كورنيش الحمراء في مدينة جدة السعودية، سجل أهداف «أبيض الشاطئية»، أحمد بشر «هدفين»، وعلي المحمدي، عباس علي، وراشد عيد.

وتأهل منتخبا الإمارات «البطل» وإيران «الوصيف» إلى دورة الألعاب الشاطئية العالمية «أنوك 2023»، بالإضافة إلى إندونيسيا «البلد المستضيف» بالبطاقات الثلاث المخصصة لقارة آسيا.

بدأ منتخبنا مشواره في التصفيات المؤهلة إلى دورة الألعاب العالمية الشاطئية «أنوك 2023»، من ربع النهائي، والذي حقق خلاله الفوز على عُمان في الشوط الإضافي بنتيجة

3–2، ليتأهل إلى نصف النهائي، حيث تغلب على السعودية 5-4.

وحصد حميد جمال حارس مرمى منتخبنا جائزة أفضل حارس في التصفيات الآسيوية، ونال علي المحمدي لاعب منتخبنا جائزة أفضل لاعب في البطولة.

وقامت اللجنة المنظمة للبطولة بتسليمهما الجائزتين، في بداية مراسم تتويج منتخبنا الوطني، وتسليم لاعبي «أبيض الشاطئية» الميداليات الذهبية وكأس البطولة.