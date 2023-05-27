سباق ياس يعود اليوم

أبوظبي (الاتحاد)

تفاعلاً مع طقس الصيف، يعود اليوم سباق ياس الداخلي، ليلبي احتياج عشاق الجري لفعالية حماسية تساعدهم على تعزيز نمط الحياة الصحي.

وتتيح اللجنة المنظمة للراغبين من جميع الأعمار بدءاً من 5 سنوات وجميع المستويات، سواء كانوا من هواة الركض، أو من المحترفين، المشاركة في الفعالية، واختيار المسار المناسب لهم من بين ثلاثة مسافات هي 2.5 كيلومتر و5 كيلومترات و10 كيلومترات. ويهدف السباق إلى ترسيخ ثقافة الجري في المجتمع، باعتبارها آلية فعالة للحفاظ على الصحة البدنية والعقلية، ووسيلة للارتقاء بمستوى جودة الحياة.