شباب الأهلي.. «قمر 14» في كأس السلة

دبي (الاتحاد)

يؤكد نادي شباب الأهلي يوماً تلو الآخر أنه «القلعة الحصينة» وصاحب الأرقام القياسية المميزة في كرة السلة للرجال، بعدما استطاع الفريق بعد فترة وجيزة من الفوز بلقب الدوري للمرة الـ14 في تاريخه، أن يضيف لبيته لقباً آخر يحمل الرقم «14» أيضاً، وهو كأس صاحب السمو رئيس الدولة، بعد الفوز في المباراة النهائية على فريق الشارقة بنتيجة 97-79 في المباراة التي جرت على صالة نادي النصر.

أسدل الستار على النسخة رقم 46 من البطولة الغالية، حيث كانت الانطلاقة موسم 1977-1978، ومع نهاية موسم 2022-2023، ضرب شباب الأهلي الأرقام القياسية، سواء في التتويج بالدوري وكذلك الكأس، ليس هذا فحسب، بل أصبحت القلعة الكبيرة أول نادٍ في الدولة وفي منطقة الخليج يستضيف بطولة دوري سوبر غرب آسيا للسلة بنظامها الجديد بإسناد من الاتحادين الآسيوي والدولي، والتي تنطلق يوم التاسع من الشهر المقبل بمشاركة 8 أندية.

وبعد تتويج «الفرسان» بلقب الكأس يُصبح الفريق الأكثر تتويجاً بألقاب هذا الموسم، التي اقتصرت على 3 مسابقات وهي كأس الاتحاد والتي توج بها في بداية الموسم الملك الشرقاوي، ثم الدوري وكأس صاحب السمو رئيس الدولة وحقق شباب الأهلي لقبهما، في حين تم ترحيل كأس صاحب السمو نائب رئيس الدولة لانطلاقة الموسم الجديد 2023-2024.

من جانبه أكد الدكتور ماجد سلطان عضو مجلس الإدارة، المدير التنفيذي لقطاع إدارة الألعاب الرياضية في نادي شباب الأهلي، على أن نجاح فريق السلة في الجمع بين ثنائية الموسم (الدوري والكأس) يعتبر بروفة ختامية قبل خوضه استحقاق المرحلة النهائية من «سوبر غرب آسيا»، التي يستضيفها النادي خلال الفترة بين 9 و17 يونيو المقبل. وقال: «نجح الفرسان خلال أقل من شهر في الجمع بين لقبين يحملان الرقم (14) في مسيرة «الفرسان» مع اللعبة، وهما الدوري ومن بعده الكأس، وفريق الأحلام داخل «قلعة الفرسان»، أصبح هدفه تحطيم الأرقام القياسية، وعلينا أن نحافظ على كل هذه المكتسبات خلال المستقبل، ونخوض قريباً تحدياً قارياً مهماً على ملعبنا وبين جماهيرنا، وهذا الفريق المثالي والمتوج بين عامي 2015 و2017 بلقب بطولة الأندية الخليجية، يؤكد أن نسير نحو خط تصاعدي ممتاز في اللعبة ويدفعنا للارتقاء إلى مستوى الطموحات بالعودة إلى البطولات القارية، والمنافسة على ألقابها، بعد أن كان «فرسان السلة» قريبين من تحقيق هذا الإنجاز في نسخة 2016 والحصول على الميدالية البرونزية».

وأضاف: «قام الجهاز الفني في الربع الأخير من المباراة ضد الشارقة بتجربة العائدين من الإصابة مثل قيس عمر ومحمد عبداللطيف، بهدف ترتيب الأوراق قبيل دخول مراحل الإعداد النهائية لبطولة «سوبر غرب آسيا»، التي نواجه فيها خيرة الأندية على صعيد دول المنطقة». وتابع: «نبحث عن تعاقدات جديدة على صعيد المحترف الأجنبي الثالث، في تعاقد لا يقل في المستوى الفني عن الثنائي الأميركي نيكولاس مينيراث وبراندون ريتشي، حيث يقدمان مستويات مميزة، سواء على المستوى المحلي أو الخارجي».