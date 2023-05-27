«القفال 32» يضع «اللمسات الأخيرة»

دبي (الاتحاد)

تتوجه إلى جزيرة صير بونعير اليوم، قافلة اللجنة المنظمة لسباق القفال الثاني والثلاثين للسفن الشراعية المحلية 60 قدماً، والذي يقام بعد غد، برعاية كريمة من سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي.

وينظم السباق الكبير نادي دبي الدولي للرياضات البحرية بالتزامن مع احتفاله باليوبيل المرجاني ومرور 35 عاماً على تأسيس النادي (1988-2023)، حيث يأتي السباق «مسك ختام» لفعاليات وسباقات الموسم الرياضي 2022-2023.

ومن المنتظر أن يصل إلى جزيرة صير بونعير اليخت العتيد (زعبيل)، الذي يقل أعضاء اللجان المنظمة والمستشفى الميداني والأطقم الطبية، وذلك تمهيداً لبدء مهمة استقبال المشاركين واستكمال إجراءات المشاركة من خلال فحص السلامة وتسليم النواخذة والملاك والبحارة أجهزة التتبع الخاصة بنظام الرؤية الافتراضية.

ويكتمل يوم غدٍ في جزيرة صير بونعير وصول اللجنة العليا المنظمة على متن اليخت (دباوي).

وينطلق السباق المرتقب يوم بعد غدٍ «الثلاثاء» من جزيرة صير بونعير في عمق مياه الخليج العربي باتجاه خط نهاية المرحلة الأولى قبالة جزيرة القمر ومن هناك نحو خط النهاية أمام المعلم الحضاري الكبير فندق برج العرب، حيث من المنتظر أن تبحر السفن المشاركة نحو 53 ميلاً بحرياً.

ويشهد الحدث المرتقب مشاركة 125 سفينة أكملت إجراءات التسجيل مع إغلاق باب التسجيل يوم الثلاثاء الماضي، حيث يعد عدد المشاركين في النسخة الحالية والتي تحمل الرقم 32 ثاني أكبر عدد بعد النسخة التاسعة والعشرين عام 2019، والتي شهدت تسجيل الرقم القياسي في عدد المشاركين والذي وصل إلى 131.