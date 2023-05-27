«الملك» بطل كأس «أبوظبي الإسلامي»



مصطفى الديب، معتصم عبدالله (أبوظبي)



تُوج الشارقة بطلاً لكأس مصرف أبوظبي الإسلامي، بفوزه على العين 2-1، في مباراة النهائي التي جمعت الفريقين، مساء اليوم السبت، على استاد آل نهيان بنادي الوحدة في العاصمة أبوظبي، في «مسك ختام» المسابقات الكروية لموسم 2022- 2023.

وافتتح كوامي أوتوني التسجيل للعين في الدقيقة 30، ورد الشارقة بهدفي لوان بيريرا في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع للشوط الأول، وكايو لوكاس من ضربة جزاء في الدقيقة العاشرة من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع من الشوط نفسه، ليظفر «الملك» بلقبه الأول في البطولة خلال النهائي الثاني الذي يخوضه، بعد الأول موسم 2014- 2015 أمام النصر 1-4.

واستحق الشارقة لقب «ملك الكؤوس»، بالتتويج الثالث، في الموسم الحالي 2022- 2023، أمام العين بالذات، بعدما حسم أول نهائيين بالفوز بلقبي كأس السوبر1-0، والبطولة الأغلى «كأس رئيس الدولة» بركلات الترجيح 14-13، بعد التعادل 1-1 في الوقت الأصلي.

وحرم «الملك» منافسه «الزعيم» من فرصة إنقاذ موسمه، بتحقيق لقب أخير في النهائي الرابع الذي يخوضه العين في «كأس الرابطة»، بعد مواسم 2008- 2009 «البطل»، 2010- 2011 «الوصيف»، 2021- 2022 «البطل»، والموسم الحالي 2022- 2023.

وأكدت خسارة العين في النهائي أمام الشارقة «عقدة حامل اللقب» في كأس الرابطة، حيث لم يسبق لأي فريق الاحتفاظ بلقب الكأس لموسمين على التوالي، على مدار 15 موسماً في تاريخ البطولة التي انطلقت 2008- 2009.



وقلد عبدالله ناصر الجنيبي رئيس مجلس إدارة رابطة المحترفين، بحضور ناصر العوضي الرئيس التنفيذي لمجموعة مصرف أبوظبي الإسلامي، وعلي سالم المدفع رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة، والدكتور مطر راشد الدرمكي رئيس مجلس إدارة شركة العين لكرة القدم، لاعبي العين بالميداليات الفضية، قبل تسليم أبطال الشارقة الميداليات الذهبية، وكأس البطولة لقائد «الملك» شاهين عبدالرحمن، وسط احتفالات جماهيرية حاشدة لأنصار «الملك».

ألقت الغيابات بظلالها على التشكيلة الأساسية للفريقين، بعدما افتقد «الزعيم» لجهود هدافه التوجولي لابا كودجو، قبل أن يلحق به الأوكراني يارمولينكو بداعي الإصابة، مقابل استعادة جهود المدافع تين يدفاي.

وغاب في المقابل، عن تشكيلة «الملك» الثنائي محمد عبدالباسط وخالد الظنحاني، مقابل عودة البرازيلي كايو والإسباني باكو ألكاسير، إضافة إلى المهاجم دجانيني على دكة البدلاء.

وجاءت المحاولة الهجومية الأولى في المباراة للعين من ركلة حرة على مشارف منطقة الجزاء، نفذها بندر الأحبابي، وارتدت من الحائط البشري في الدقيقة 7.

ورد الشارقة على تهديد العيناوية، بتمريرة بينية متقنة من البوسني بيانيتش، وضعت البرازيلي لوان بيريرا في مواجهة مرمى الحارس خالد عيسى، ليسدد كرة أرضية بيسراه، مرت قريبة من القائم الأيسر في الدقيقة 17.

وبادر المدافع كوامي أوتوني بالتسجيل للعين في الدقيقة 30، من تسديدة قوية بيسراه داخل المنطقة، وهو الهدف الرابع للمدافعين في تاريخ مباريات نهائي «كأس الرابطة»، بعد الثلاثي عصام ضاحي «الشباب» هدف عكسي، محمود خميس «الوحدة»، يوسف جابر «شباب الأهلي.

ونجح الشارقة في قلب الطاولة قبل نهاية الشوط الأول، بعدما أدرك البرازيلي لوان بيريرا التعادل في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع، إثر كرة رأسية، مستفيداً من عرضية مواطنه ماركوس فينيسوس من الجهة اليمنى.

وعاد لوان «صاحب الهدف الأول»، ليحصل على ضربة جزاء إثر خطأ داخل المنطقة، ترجمها كايو لوكاس بنجاح داخل مرمى الحارس خالد عيسى في الدقيقة العاشرة من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع للشوط الأول أيضاً، وهو الهدف الأول في نهائي «كأس الرابطة» من علامة الجزاء منذ 2014- 2015، حينما سجل محمود خميس للنصر أمام الشارقة 4-1.

واستمرت أفضيلة «الملك» في الشوط الثاني، رغم غياب الأهداف، لينجح في الحفاظ على تقدمه بهدفين مقابل هدف، ويُتوج بلقبه الأول في البطولة، والثالث على صعيد كؤوس الموسم الحالي 2022- 2023.